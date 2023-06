Sonic Origins Plus disponible, voici les jeux et où acheter au meilleur prix

Sonic Origins plus, c’est quoi ?

On ne va pas y aller par quatre chemins, Sonic Origins Plus est encore une compilation… d’une compilation déjà existante. Un recyclage évident, qui propose une version plus complète de Sonic Origins sorti l’année passée avec davantage de jeux. Vous retrouverez ainsi des titres sortis sur Game Gear et des incontournables, avec quelques nouveautés en plus.

Parmi ces nouveautés, on sait que Amy Rose sera désormais jouable dans Sonic the Hedgehog, Sonic the Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD. D’ailleurs, dans Sonic CD, Knuckles est également jouable, avec des trajets exclusifs qui collent avec ses capacités. Tous les packs d’extensions déjà accessibles dans la précédente compilation sont également de la partie, avec toutes les fonctionnalités de celle-ci (modes classique et anniversaire, mode miroir, nouveaux niveaux, défis…).

Où acheter Sonic Origins Plus au meilleur prix

Vendu au prix conseillé de 39.99€, on aurait pu croire qu’il serait difficile de mettre la main dessus avec une belle promotion. Pourtant, quelques enseignes le listent avec un prix de lancement à 29.99€ notamment Auchan, ou encore Cdiscount et Amazon à 31.99€ et 34.99€, ce qui permet tout de même de faire une économie. Vous pouvez ainsi regarder le tableau comparatif juste ci-dessus, sachant que cela permet également de nous soutenir.

Précisons tout de même que les actuels possesseurs de la précédente compilation Sonic Origins peuvent bénéficier d’un pack d’extension Plus au prix de 9.99€, permettant d’avoir accès à toutes les nouveautés. Un moyen idéal pour éviter de repasser complètement à la caisse, même si on fait donc l’impasse sur la version physique tout de même sympathique.

Quels sont les jeux présents dans Sonic Origins Plus ?

Voici l’intégralité des jeux de Sonic Origins Plus au lancement :

Sonic the Hedgehog 1

Sonic the Hedgehog 2

Sonic 3 & Knuckles

Sonic CD

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift 2

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Triple Trouble

Tails Adventure

Tails’ Skypatrol

La compilation est disponible sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.