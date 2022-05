Sonic Origins

Sonic Origins est une compilation qui regroupe les jeux Sonic The Hedgehog, Sonic The Hedgehog 2, Sonic 3 & Knuckles et Sonic CD avec un travail de remasterisation. En plus d'une légère amélioration visuelle, cette compilation apporte de nouvelles animations, de nouvelles zones à explorer et un nouveau mode anniversaire. Celui-ci permet d'avoir accès à des vies infinies et une résolution plus élevée. Il est également possible d'opter pour le mode classique, avec des vies limitées comme à l'ancienne.