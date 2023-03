Accueil > Actualités > Sonic Origins Plus : Une nouvelle compilation annoncée pour le hérisson avec 12 jeux en plus

Le recyclage, chez Sega, on connait bien. On n’est donc pas très étonné de voir qu’après une compilation qui remettait au goût du jour les premiers jeux Sonic, l’éditeur recycle cette même compilation pour en proposer une plus complète. Sonic Origins comprenait seulement quatre jeux lors de sa sortie l’année dernière, mais Sonic Origins Plus en rajoute douze de plus.

La Game Gear à l’honneur

Cette nouvelle compilation contiendra donc bien les quatre jeux présents auparavant, avec l’arrivée d’Amy en tant que personnage jouable, en plus d’une douzaine de titres Sonic en provenance de la Game Gear.

On nous prévient qu’elle sera vendue 39,99 €, tandis que la version physique inclura une jaquette réversible et un artbook de 20 pages. Si vous possédez déjà Sonic Origins, une mise à niveau au prix de 9,99 € sera proposée.

Voici la liste des jeux compris dans Sonic Origins Plus :

Sonic the Hedgehog 1

Sonic the Hedgehog 2

Sonic 3 & Knuckles

Sonic CD

Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine

Sonic Blast

Sonic Chaos

Sonic Drift

Sonic Drift 2

Sonic Labyrinth

Sonic Spinball

Sonic the Hedgehog

Sonic the Hedgehog 2

Sonic the Hedgehog Triple Trouble

Tails Adventure

Tails’ Skypatrol

Sonic Origins Plus sera disponible tout pile un an après la sortie de Sonic Origins, soit le 23 juin prochain. La compilation arrivera sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.