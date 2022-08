Sonic Frontiers est maintenant disponible en précommande

L’annonce de la date de sortie de Sonic Frontiers s’est faite attendre et à été sujette à de nombreuses spéculations et fuites plus ou moins exactes. Il a donc fallu attendre la Gamescom de la semaine dernière et un nouveau trailer pour le jeu pour avoir le fin mot de cette histoire, et c’est donc en novembre que le hérisson bleu nous donne rendez-vous pour sa nouvelle aventure. Forcément, Sega a profité de cette annonce pour lancer dans la foulée les précommandes autour du jeu.

Où trouver Sonic Frontiers en précommande ?

Pour l’instant, il est possible de retrouver Sonic Frontiers en précommande sur Amazon sur PS4, PS5, Xbox et Switch à un prix conseillé de 59,99€ (qui peut être amené à descendre d’ici la sortie). La date indiquée à l’heure où nous écrivons ces lignes et le 11 novembre, mais cela devrait prochainement être rectifié pour afficher le 8 novembre.

Sega n’a pas encore annoncé si des éditions spéciales sont au programme pour Sonic Frontiers, donc il faudra se contenter de l’édition standard pour le moment.

Sonic Frontiers sortira donc le 8 novembre prochain sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.