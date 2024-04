Les films Sonic visent une formule inspirée des Avengers selon le producteur de la franchise

The Plucky Squire sera entièrement adapté en français sous le titre Le Vaillant Petit Page

The Plucky Squire sera entièrement adapté en français sous le titre Le Vaillant Petit Page

CD Projekt Red se moque très gentiment du terme AAAA utilisé par Ubisoft et ironise sur le fait de faire des AAAAA

CD Projekt Red se moque très gentiment du terme AAAA utilisé par Ubisoft et ironise sur le fait de faire des AAAAA

Débrief’ : Hellblade 2, Eternal Strands, Like a Dragon, Kiwami 3 et Star Wars

Débrief’ : Hellblade 2, Eternal Strands, Like a Dragon, Kiwami 3 et Star Wars