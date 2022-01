Sonic Frontiers

Sonic Frontiers est un jeu d'action et d'aventure développé par Sonic Team et édité par SEGA. Souhaitant marquer un tournant dans l'histoire de la célèbre licence Sonic the Hedgehog, ce jeu prend place dans les Starfall Islands et promet aux joueurs et joueuses de pouvoir se déplacer librement et de combattre de puissants ennemis dans de vastes zones ouvertes aux environnements très variés tels que des forêts, des cascades ou encore des déserts.