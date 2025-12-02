Un mystérieux film spin-off de Sonic est annoncé pour 2028
Publié le :
Rédigé par Quentin
Avec les long-métrages Sonic, Paramount Pictures a déniché le bon filon pour se remplir les poches. Alors que l’on attend le prochain film Sonic pour l’année prochaine, la firme a officialisé un nouveau projet décrit comme un « Sonic Universe feature » (via Variety). Le terme suggère un spin-off se concentrant sur un autre personnage issu de l’univers du hérisson bleu de SEGA. Mais pour l’instant, le mystère est entier.
Un film plus surprenant qu’un Sonic 5 ?
Avec Sonic, Paramount Pictures voit loin. L’annonce intervient alors qu’un quatrième film, Sonic the Hedgehog 4, est déjà programmé pour le 19 mars 2027. En se présentant comme un film à part issu de « l’univers Sonic », ce projet 2028 ouvre la porte à plusieurs possibilités. On peut y voir un récit centré sur un personnage secondaire, un univers alternatif, ou une aventure inédite s’éloignant de la trame principale (et qui ferait donc l’impasse sur notre monde contemporain).
Plusieurs spéculations évoquent d’ores et déjà un potentiel spin-off autour de personnages comme Shadow the Hedgehog (l’hypothèse la plus probable), Amy Rose ou encore d’autres figures de la licence, mais rien ne vient confirmer ces théories pour le moment. Si peu de détails ont été révélés à ce jour (nous n’avons ni titre, ni casting, ni réalisateur) le simple fait qu’un nouveau film soit ajouté à l’agenda montre l’ambition de Paramount pour faire fructifier la franchise. Après les succès des trois premiers films (et le spin-off TV centré sur Knuckles et diffusé sur Paramount+), l’objectif pourrait être de transformer Sonic en véritable « SCU » (Sonic Cinématic Universe).
Tant que la qualité reste au rendez-vous, on ne va pas bouder notre plaisir. Et vous, sur quel personnage le film sera-t-il centré, selon vous ? Personnellement, un long-métrage sur Big the Cat ne serait pas de refus, mais nous avons conscience que l’on se berce d’illusions…
