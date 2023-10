Sonic Frontiers : On a joué au DLC affreusement difficile The Final Horizon, notre avis

Un contenu gratuit plus qu’honnête

SEGA a été plutôt généreux envers les joueurs et joueuses de Sonic Frontiers depuis sa sortie. Nous avons eu droit à deux DLC gratuits, introduisant un mode photo, un nouveau mode challenge, et un événement dédié à l’anniversaire du hérisson. Avec The Final Horizon, la Sonic Team nous propose un nouveau scénario et la possibilité de jouer avec Amy, Tails et Knuckles.

Pour un DLC gratuit, il faut tout de même reconnaître que le contenu est plutôt généreux, avec une nouvelle île à explorer (Ouranos Island), de nouveaux Stages pour le Cyberspace, et un monde ouvert qui exploite les capacités des nouveaux héros jouables. Cela nous permet également de savourer de nouvelles compositions de Tomoya Ohtani, notamment des thèmes pour les amis de Sonic, comme à l’époque de Sonic Adventure 2.

Avant de souligner ce qui pose vraiment problème avec ce nouveau contenu, continuons tout de même de lister les bons apports. On pense surtout aux niveaux de Cyberspace où l’on retrouve des circuits fermés en 3D avec Sonic dans un style plus classique. Ces derniers se démarquent vraiment et offrent une difficulté un peu plus élevée.

En ce qui concerne le monde ouvert, les nouvelles façons de se déplacer ou de combattre introduites par Amy, Tails et Knuckles sont assez rafraîchissantes. Cela nous donne envie d’en voir plus dans une suite plus élaborée, où l’on pourrait contrôler tous ces personnages et les changer à volonté, à la manière d’un Sonic Heroes sans l’aspect « Trio ». Amy apporte des phases de plateforme très agréables avec ses cartes, tandis que Tails possède une palette de coups diversifiée grâce à ses gadgets. Sa capacité de vol n’est pas aussi démesurée qu’on pourrait le croire, car il ne peut pas effectuer de « homing attack » contrairement aux trois autres.

Lorsque l’on aborde le domaine des déplacements, c’est notre cher Knuckles qui en pâtit le plus. Son intégration dans le jeu est quelque peu maladroite, car celui-ci est clairement conçu en premier lieu pour Sonic. Il aurait pu exceller dans le domaine des combats si, une fois de plus, les ennemis n’étaient pas conçus pour affronter un hérisson ultra mobile et rapide. Même ses vols planés sont assez imprécis dès que l’on sort du cadre de la ligne droite.

Le Dark Souls des jeux Sonic ?

Ce qui choque le plus dans ce troisième DLC, c’est la difficulté absurde et totalement décalée par rapport à l’aventure principale. Pour être honnête, il faut admettre que les fans se sont plaints que le jeu était trop facile dans l’ensemble. On pourrait presque dire que la Sonic Team a voulu à la fois les satisfaire et les punir.

Cela commence « doucement » avec des escalades de tours qui rappellent fortement le jeu Only Up, dans la mesure où la moindre erreur est impitoyablement sanctionnée. Le moindre écart entraîne une chute, et l’ascension repart de zéro. Cette montée en difficulté met en évidence le manque de précision des contrôles de Sonic. Dans Sonic Frontiers, cela passe parfaitement, car la difficulté est suffisamment modérée pour compenser ces imprécisions, mais ici, c’est une toute autre histoire.

Nous n’avons jamais autant râlé à cause de certains sauts, de chutes millimétrées et surtout à cause de la perspective qui nous a trompés plus d’une fois. Pour ne rien arranger, le sommet des quatre tours est ponctué d’épreuves de combat assez retors et peu amusantes. Pour ne rien arranger, le sommet des quatre tours est ponctué d’épreuves de combat assez corsées et peu amusantes. Finalement, on relativise un peu en se disant que ce n’était pas si catastrophique en comparaison des épreuves du roi-maître qui vous demandent d’enchaîner tous les titans du mode histoire en une fois. En mode Super Sonic, votre nombre d’anneaux diminue progressivement, ce qui signifie que votre temps est compté malgré votre invincibilité.

On vous avoue que l’on a rapidement abandonné à cause de la phase avec la Wyvern, qui exige des contres parfaits successifs, une tâche qui aurait pu être réalisable avec un peu d’effort si la mécanique n’était pas si imprécise. À en juger par les nombreux commentaires sur les réseaux sociaux, nous savons que nous ne sommes pas les seuls à avoir eu ce ressenti.

Sonic Frontiers : The Final Horizon laisse un goût d’amertume, même si l’on salue la disponibilité gratuite d’un DLC de cette envergure qui propose un contenu plus que raisonnable. L’augmentation de la difficulté était souhaitable et elle est réussie en ce qui concerne les nouveaux circuits du Cyberspace, mais elle met fortement en évidence les défauts du jeu dans d’autres domaines. On prend plaisir à jouer avec les compagnons emblématiques de notre hérisson bleu, mais dans l’ensemble, ce retour est incroyablement frustrant. On ne vous en voudra pas si vous abandonnez rapidement. On peut se consoler en supposant que ces erreurs serviront de leçon pour les prochaines aventures de Sonic en 3D, en espérant une meilleure exploitation du monde ouvert.