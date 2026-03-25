Sonic Frontiers Definitive Edition aurait fuité : un retour du jeu en 2026 ?

Un modèle déjà utilisé pour Sonic

Le comité de classification coréen a listé cette nouvelle édition (via Gematsu), sans qu’elle n’ait encore été annoncée officiellement par SEGA. Ce type de classification précède généralement une annonce dans les jours ou semaines suivantes, comme cela a déjà été le cas pour d’autres jeux de la licence.

L’idée d’une “Definitive Edition” n’est pas nouvelle pour Sonic. Plusieurs titres récents ont déjà bénéficié de versions enrichies comme Sonic Mania Plus et Sonic Origins Plus. Ces éditions incluaient généralement du contenu supplémentaire, des améliorations techniques ou des ajouts de gameplay. Il y a aussi la possibilité que Sonic Frontiers Definitive Edition soit une sorte de « léger remaster », à l’image des nombreux jeux Sonic qui ont bénéficié de ce traitement.

Pour rappel, Sonic Frontiers est sorti en 2022 et à connu un suivi assez important avec du contenu gratuit (notamment cosmétique) et un DLC gratuit qui proposait d’incarner de nouveaux personnages et de relever des défis corsés. Sans atteindre les sommets critiques des meilleurs opus 2D de la licence, le dernier épisode en 3D avait réussi à séduire grâce à une approche originale qui a fait du bien après plusieurs opus très moyens. Cela s’est d’ailleurs traduit par un succès commercial notable avec 4,5 millions d’unités vendues selon les derniers chiffres communiqués par SEGA.

Si cela se confirme, Sonic Frontiers pourrait bien revenir sur le devant de la scène en 2026 avec une version plus complète. Reste à savoir si elle proposera suffisamment de nouveautés pour séduire ceux ayant déjà parcouru l’aventure originale.