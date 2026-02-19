Sonic 4 : Kristen Bell prêtera sa voix au personnage d’Amy dans le prochain film de la saga
Paramount est bien décidé à construire une véritable saga cinématographique autour de Sonic. Le grand succès du troisième film pousse le studio à capitaliser sur cette licence à vitesse grand V, avec un quatrième film qui devrait déjà arriver dans les salles dès l’année prochaine. Une suite qui devrait largement se concentrer sur l’introduction du personnage d’Amy Rose, que l’on a déjà pu voir dans une scène post-générique de Sonic 3.
D’Anna à Amy
On sait maintenant qui donnera de la voix pour Amy Rose dans Sonic 4. The Hollywood Reporter indique que c’est Kristen Bell qui va doubler le personnage dans le prochain film, du moins dans la version originale du long-métrage (peut-être Laura Préjean en version française ?).
Une actrice dont le nom et le visage vous disent probablement quelque chose, puisqu’elle est l’héroïne de la série Veronica Mars et de l’excellent The Good Place. En plus de ses nombreuses apparitions dans des films ou des séries, elle a également plusieurs fois participé à du doublage de films d’animation, notamment chez Disney puisque c’est elle que l’on retrouve derrière Anna dans les films La Reine des Neiges.
On ignore encore les détails concernant le scénario de ce prochain film Sonic, si ce n’est que les personnages vus dans les précédents volets devraient réapparaitre. Cette suite sera toujours réalisée par Jeff Fowler et devrait arriver dans les salles obscures américaines dès le 19 mars 2027.
