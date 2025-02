Sonic 3 est désormais deuxième dans le classement des films adaptés d’un jeu ayant généré le plus gros box-office

L’éternel second derrière Mario

Passer la barre des 500 millions de dollars au box-office sera sans doute difficile pour Sonic 3, mais Paramount et Sega peuvent déjà se féliciter d’avoir dépasser les 462,5 millions de dollars. Ce score nous est rapporté par Box Office Mojo (et relayé par VGC), et il est important puisque cela signifie que ce troisième film vient de battre Detective Pikachu et ses 450 millions de dollars. Ce qui veut aussi dire que Sonic 3 est le deuxième film adapté d’un jeu ayant généré le plus d’argent au cinéma.

Le premier reste bien entendu le film Super Mario Bros, qui semble aujourd’hui irrattrapable avec plus de 1,4 milliard de dollars au box-office. La vieille rivalité entre les deux mascottes pourra sans doute encore faire parler d’elle, mais cela reste une performance remarquable pour Sonic, lui permettant de rentrer dans l’histoire des adaptations de jeux au cinéma. Et tout cela n’était pas franchement gagné lorsque l’on se souvient des déboires du premier film, entre un design douteux et une sortie au tout début de l’ère Covid.