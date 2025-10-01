Trouver un nouveau « corps » pour GeneVI3VE

Point de départ : Des WC dotées de l’IA « GeneVI3VE », à la Falaise de l’Acceptation

Pré-requis : Terminer la mission principale « Siège et destruction »

Après avoir fait connaissance avec GeneVI3VE, allez parler au leader de la ville, le Maire Payne, à l’étage de la maison « King », qui ne veut plus entendre parler de ces toilettes maudites.

Retournez donc parler à GeneVI3VE avant d’aller activer le Clap-signal. Pour cela, grimpez sur le toit de la maison « King » et piratez le signal pour faire appel à Claptrap qui vous attend alors devant la maison. Parlez-lui et accompagnez-le devant GeneVI3VE pour qu’il retrouve finalement une vieille connaissance…

Claptrap se retrouve alors avec la tête coincée dans les toilettes, sortez-le de là une première fois, puis une seconde fois en tournant la valve sur le côté gauche, sans plus de réussite… Frappez alors Claptrap, tandis que l’IA de GeneVI3VE s’est transférée dans son « corps ».

Dès lors, il s’agit de trouver un nouveau contenant pour GeneVI3VE, avant qu’elle ne prenne le dessus sur Claptrap. Allez donc jeter un coup d’œil dans la maison « King » pour y trouver le nettoyeur automatique dans la cuisine. Cognez-le pour vous en emparer, et déposez-le à l’endroit indiqué, non loin de Claptrap pour qu’il puisse y transférer l’IA de GeneVI3VE.

Alors attirée par Claptrap, GeneVI3VE vous demande de la gifler pour reprendre ses esprits. Ceci étant fait, récupérez-la et emmenez-la au dépôt de l’Ordre situé au sud de la Ribe des Méritants. Attention, ne vous fiez pas au tracé sur votre carte, et passez plutôt par la route au sud-est comme le montre la flèche rouge sur notre carte ci-dessous. En arrivant sur place, tuez tous les membres de l’Ordre qui sont relativement nombreux, puis posez GeneVI3VE à l’endroit indiqué par votre boussole.

Ensuite, approchez-vous de la porte juste derrière vous, tuez d’autres membres de l’Ordre et piratez la seconde porte. Ici, ouvrez le placard du modèle expérimental et prenez le drone prototype à l’intérieur. Retournez auprès de GeneVI3VE et déposez le robot constructeur à l’endroit indiqué.

Sauf qu’au lieu d’y transférer les fichiers de GeneVI3VE, Claptrap les copie, et vous voilà donc avec 2 IA, tandis que d’autres membres de l’Ordre débarquent. Repoussez la contre-attaque, puis occupez-vous du Grosse Tête Brutal Cryogénique dans la foulée.

Et puisque ce n’est pas suffisant pour GeneVI3EVE qui veut tester davantage son nouveau « corps », filez en direction du nord pour trouver quelques Déconnectés. Et puisqu’il en faut toujours plus, suivez-la pour affronter toujours plus de Déconnectés, jusqu’à ce que Claptrap choisisse finalement de rompre avec elle. GeneVI3VE décide alors de vous attaquer en retour et vous n’avez pas d’autre choix que de la tuer, elle aussi.

Après le combat, ramassez le Cœur de GeneVI3VE au sol et téléportez-vous au bar de Moxxi. Parlez-lui pour ensuite avoir le choix de lui remettre GeneVI3VE afin de vous en débarrasser définitivement, ou de l’installer dans la sono. Peu importe votre choix, retournez ensuite voir Claptrap à l’extérieur pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette peu commune à très rare + Coque d’ECHO-4

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.