Aider l’abbé

L’abbé auquel vous devez porter secours est retenu en otage au temple Myoyo-ji, au nord d’Amagasaki et au nord-ouest des collines de Senri (près de la frontière entre les provinces d’Izumi-Settsu et Harima) dans la zone des Champs de guerre.

Nous vous conseillons d’incarner Yasuke pour la majeure partie de cette quête, histoire de rentrer le plus possible dans le tas et gagner du temps, l’infiltration risquant de vous coûter cher si vous vous faites repérer. Si auquel cas vous souhaitez incarner Naoe, longez les falaises et enjambez les remparts dès qu’ils ne sont pas protégés sur le dessus puis grimpez sur les toits jusqu’à la cour où se tient le prisonnier. Quand vous approchez du feu de camp, éliminez les quelques ennemis qui sont autour puis parlez à l’abbé près du feu.

Libérez Nakamura Tadashige

En repartant après la scène, filez vers le sud et continuez sur les toits jusqu’à atteindre une zone où vous pourrez utiliser votre grappin pour rejoindre les toits et le mur d’enceinte. Assassinez les éventuels ennemis qui se trouvent ici (y compris à distance) et rapprochez-vous de Nakamura Tadashige.

Il vous sera ensuite demandé de rejoindre l’homme un peu plus loin au pied d’une tour qui se dresse un peu plus loin. Filez par les toits en utilisant votre grappin pour rejoindre l’homme et engagez la conversation signal la fin de la quête. Ne tenez pas compte des options de dialogue, sans conséquence.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu. La suite de l’arc se fait grâce à la quête Âme perdue.