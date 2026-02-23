Ubisoft et Vantage Studios dévoilent les noms des trois personnes qui sont maintenant en charge d’Assassin’s Creed

Les nouveaux piliers de la saga

Le premier à être cité comme l’un des principaux leaders de la saga Assassin’s Creed n’est autre que Martin Schelling, qui sera le directeur exécutif de la licence. Avant d’être Chief Production Officer au sein de l’entreprise française, il est connu pour son rôle de producteur sur plusieurs épisodes de la saga, à savoir Revelations, Black Flag et enfin Origins.

Jean Guesdon a quant à lui été nommé directeur de contenu sur la marque, un rôle qui lui permettra visiblement de diriger l’équipe créative de la saga. Il a lui aussi longtemps œuvré sur la licence Assassin’s Creed, puisqu’il est là depuis le premier épisode, et a occupé un rôle de directeur créatif sur Black Flag et Origins.

Enfin, François de Billy complète le trio en étant le directeur de l’excellence de production. Un drôle de nom de poste pour quelqu’un qui devra « renforcer les pratiques et l’exécution de la production ». Là encore, on retrouve un autre vétéran de la licence, qui a été directeur de production sur Origins et Valhalla.

Après avoir annoncé ce nouveau groupe à la tête d’Assassin’s Creed, Ubisoft déclare :

« Martin, Jean et François ont collaboré étroitement sur plusieurs jeux phares d’Assassin’s Creed au fil des ans, dans les domaines de la création, de la production et de la stratégie de marque. Au cours des prochaines semaines, ils quitteront leurs fonctions actuelles pour rejoindre officiellement l’équipe de direction d’Assassin’s Creed aux côtés d’Andrée-Anne Boisvert, productrice des initiatives intermarques d’Assassin’s Creed et responsable de l’excellence technologique, et de Lionel Hiller, vice-président stratégie de lancement et de commercialisation, où ils seront chargés de diriger le nouveau chapitre ambitieux de la marque. »

Pour voir de quoi sera fait ce nouveau chapitre, il faudra encore patienter jusqu’à l’annonce du prochain jeu de la série, qui devrait sans doute être Assassin’s Creed Hexe.