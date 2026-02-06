Ubisoft aurait annulé AC League, un jeu multijoueur Assassin’s Creed

Un jeu lié à Assassin’s Creed Shadows définitivement dans l’ombre

C’est une information que le média Origami a pu confirmer auprès d’une demi-douzaine d’employés et employées : AC League, le nom de code d’un projet orienté multijoueur dans l’univers d’Assassin’s Creed, a vu son développement annulé. D’abord pensé comme un DLC pour le dernier Assassin’s Creed Shadows, le bébé qui a quand même mobilisé 85 personnes d’Ubisoft Annecy est petit à petit devenu une expérience coopérative à part entière, probablement vendue comme un standalone si elle avait fini par aboutir.

Oui mais voilà, Vantage, la filiale d’Ubisoft co-financée par Tencent et dirigée par Charlie Guillemot et Christophe Derennes (une affaire de famille on le rappelle), se charge depuis plusieurs semaines à faire le tri dans ce qui mériterait ou pas, selon elle, de continuer à avancer. Ce n’est donc pas le cas de cet AC League, même si le travail effectué dessus n’est pas entièrement jeté à la poubelle.

En effet, depuis l’annulation, une petite équipe d’une dizaine de personnes se charge d’intégrer les avancées techniques au moteur graphique Anvil et de commencer à conceptualiser des modes coopératifs à intégrer dans un futur Assassin’s Creed majeur. On rappelle que la licence n’a pas eu de composante multi depuis l’épisode Unity, ce qui remonte quand même à plus de dix ans, et que la volonté de remettre du multi au goût du jour est, on imagine, inévitable pour un Ubisoft qui souhaite pérenniser au maximum ses licences les plus lucratives.

Néanmoins, lorsque cela amène Ubisoft Annecy à se voir ramené à la case départ d’un projet pour la deuxième fois après le shooter PvE Pathfinder, on pense surtout aux personnes employées. Origami termine d’ailleurs en déclarant que sur les 270 membres composant le studio d’Annecy, un quart se retrouve actuellement sans projet. Et alors qu’un bilan trimestriel va avoir lieu le 12 février, à l’heure où Yves Guillemot prône le « rightsizing » (terme pour dire autrement « faire le ménage »), tandis qu’une période de grève du côté des studios français sera mise en place, les prochains jours risquent encore de créer du mouvement.