Assassin’s Creed Shadows se met à jour et Ubisoft nous dit enfin quand l’extension arrivera sur Switch 2

Sautez plus librement que jamais

La mise à jour 1.1.8 d’Assassin’s Creed Shadows sort aujourd’hui, et donne accès à plusieurs améliorations, à commencer par l’ajout d’un saut manuel. Dans un jeu qui favorise autant le parkour, on pourrait se demander pourquoi il n’était pas là en premier lieu, mais mieux vaut tard que jamais pour celles et ceux qui veulent maitriser comme jamais les acrobaties du duo (bon, plus celles de Naoe il est vrai).

Ubisoft en profite pour rendre les coups critiques un peu plus visibles, tout en fournissant une page Statistiques complètes, si vous aimez les chiffres dans tous les sens. Et si vous aimez vraiment le parkour, notez qu’un challenge communautaire est mis en place dans ce domaine (toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel).

En dehors de cette mise à jour, l’éditeur veut aussi nous assurer que d’autres updates sont en chemin, même si la feuille de route qui nous est donnée est plutôt à court terme. On remarquera juste que l’extension Traque sur Awaji arrivera enfin sur Switch 2 dès le 10 mars prochain. Ensuite, place aux célébrations du premier anniversaire, qui sont encore secrètes.

Assassin’s Creed Shadows est disponible sur PC, Mac, PlayStation 5 et Xbox Series, et Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.