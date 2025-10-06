Sauvez Will…iam !

Point de départ : Se lance automatiquement lorsque vous approchez de William, le Cueilleur de l’Arche, perché sur un rocher de la côte nord

Pré-requis : Terminer la mission secondaire « Distributeur ultime »

Avant toute chose, ne vous rapprochez pas plus de William sous peine de faire exploser la bombe au-dessus de lui. Ce dernier vous suggère alors de tirer dessus depuis votre position, l’idéal étant d’utiliser un sniper pour être précis. Lorsque tout danger sera écarté, rejoignez le rocher où se tenait William, et récupérez le contenu du coffre rouge pour terminer cette mission.

Récompense : XP + Argent

