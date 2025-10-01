Trouver le distributeur automatique légendaire

Point de départ : Penelope Streams, dans la ville de Carcadia

Pré-requis : Terminer la mission principale « Siège et destruction »

Tout d’abord, parlez au Cueilleur de l’Arche et inspectez l’arrière du distributeur juste derrière lui pour y voir un code composé de symboles de couleur : vert / vert / bleu / bleu. En fait, il suffit simplement de vendre 2 objets verts puis 2 objets bleus, dans cet ordre précis, pour obtenir un premier indice : « 33 ».

Et pour trouver d’autres indices, vous allez devoir inspecter d’autres distributeurs, chacun d’entre eux étant respectivement marqué sur votre carte. Là où nous choisissons de commencer par celui juste à l’ouest de Carcadia, situé sur le toit d’un bâtiment en ruines. Une fois sur place, levez les yeux juste à droite pour repérer un dispositif et allez actionner l’interrupteur pour corriger le problème d’alimentation.

Inspectez alors l’arrière de la machine pour découvrir un nouveau code indiquant cette fois d’acheter, dans l’ordre, un objet vert, un objet violet, un objet bleu, puis de nouveau un objet vert. Mais ce distributeur ne proposant pas d’objets à la vente, vous allez devoir vendre vos propres objets, dans cet ordre précis, pour ensuite les racheter dans le même ordre. Ceci étant fait, vous obtenez l’indice « 96 ».

Partez ensuite en direction du sud-est pour rejoindre le Hall de l’Effritement, là où un autre distributeur est tombé sur Moss, un Cueilleur de l’Arche. Examinez les flèches dessinées à l’arrière de la machine, celles-ci pointant alors vers le nord, mais elles indiquent en réalité le toit du bâtiment juste au-dessus de vous. Montez alors les escaliers à proximité et retournez-vous pour apercevoir une échelle en hauteur vous permettant d’atteindre le toit.

En haut de l’échelle, suivez la direction indiquée par la flèche rouge sur le mur, puis une autre montrant une fenêtre ouverte depuis laquelle vous découvrez d’autres symboles de couleur : violet / violet / orange / orange. Fort heureusement, pas besoin de vendre vos objets ici, et c’est Moss qui se chargera de saisir le code pour obtenir un nouvel indice « 8-W ».

Enfin, rendez-vous dans la Face Bancale, en vous téléportant à la Planque du Chalet Bricolé pour rejoindre le dernier distributeur situé à l’est, dans un village de la Falaise de l’Acceptation. Parlez au Cueilleur de l’Arche juste devant la machine puis, frappez le distributeur. Finalement, vous avez alors le choix de frapper le client ou de frapper à nouveau sur la machine pour activer son système de défense et électrocuter le client. Passez alors sous le bâtiment à gauche pour trouver le code derrière la machine : vert / violet / bleu / violet. Vous connaissez désormais le principe, vendez des objets dans l’ordre des couleurs indiquées pour obtenir le dernier indice : « 1 ».

Ce qui vous donne les coordonnées suivantes : 33-1 96-8-W, votre carte indiquant alors le nord de la Ribe des Méritants, et qui n’est autre que votre prochaine destination. De là, enfourchez votre Digirunner et activez l’ECHO-localisation pour suivre le long trajet jusqu’au Vieux Pendu, où vous attendent quelques ennemis… ainsi qu’un autre distributeur. Regardez derrière la machine pour découvrir un énième code (vert / bleu / violet / orange) à valider en vendant vos objets dans le bon ordre.

Ceci étant fait, suivez la ligne électrique juste derrière le distributeur jusqu’à l’entrée du repaire un peu plus loin en contrebas. Pénétrez à l’intérieur et avancez pour y trouver le distributeur légendaire, tandis qu’il se transforme finalement en « Distributeur de Zane » pour devenir hostile envers vous.

Objectif secret : Trouver Zane

Après l’avoir battu, et après le dialogue avec Zane, votre prochain objectif consiste à acheter un article légendaire, ce qui mettra fin à la mission. MAIS NE LE FAITES PAS TOUT DE SUITE si vous souhaitez obtenir une fin secrète permettant d’obtenir le succès/trophée « La fin des ventes ». Pour cela, allez jeter un coup d’œil à l’endroit où se trouvait initialement le distributeur pour y voir un autre code, similaire aux précédents, et indiquant de vendre 3 objets verts avant d’acheter l’article légendaire. Faites donc vos petites emplettes, et ramassez la Photo de Zane et Levaine pour recevoir un objectif secret.

Un objectif qui consiste alors à rendre visite à Zane au bar de Moxxi, dans le Vieux Puisard. Téléportez-vous là-bas si possible, et donnez-lui la photo. Vous recevez finalement un appel de Penelope Streams mettant fin à la mission, et vous obtenez le succès/trophée « La fin des ventes » par la même occasion.

Récompense : XP + Argent + Fusil de précision peu commun à légendaire

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.