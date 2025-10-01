Distributeur ultime – Borderlands 4

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de driehuur

Rédigé par

0

Dans Borderlands 4, il suffit de se balader dans la ville de Carcadia pour croiser le chemin de Penelope Streams, un robot journaliste, qui a eu vent d’une rumeur autour de l’existence d’un mystérieux distributeur automatique légendaire. Et c’est donc par le biais d’une mission secondaire qu’elle vous demande de partir à sa recherche pour en avoir le cœur net, et qui sait, peut-être même mettre la main sur son précieux butin.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Borderlands 4
Borderlands 4
pc
ps5
xbox series
switch 2

Date de sortie : 12/09/2025

La PS5 édition limitée et la DuelSense aux couleurs de Ghost of Yotei sont maintenant disponibles en précommande

En savoir plus

Sur le même thème

Vulgarité – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Vulgarité – Borderlands 4

Chasse à la faille – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Chasse à la faille – Borderlands 4

Tous les Collectors de la Dominion Supérieure – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les Collectors de la Dominion Supérieure – Borderlands 4

Tous les Collectors du Quartier du Versant – Borderlands 4

pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Tous les Collectors du Quartier du Versant – Borderlands 4
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Yakuza Dark Ties devait être un « film », mais RGG Studio a changé d’avis pour rendre Mine jouable
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Dark Ties devait être un « film », mais RGG Studio a changé d’avis pour rendre Mine jouable
Magic: The Gathering x PlayStation : la collaboration Secret Lair se dévoile un peu plus
Image d\'illustration pour l\'article : Magic: The Gathering x PlayStation : la collaboration Secret Lair se dévoile un peu plus
Dragon Quest VII Reimagined : plusieurs chapitres et fonctionnalités seront supprimés et remplacés par du nouveau contenu
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Dragon Quest VII Reimagined : plusieurs chapitres et fonctionnalités seront supprimés et remplacés par du nouveau contenu
Stellar Blade continue d’être mis à jour avec de nouvelles missions et des épilogues inédits
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Stellar Blade continue d’être mis à jour avec de nouvelles missions et des épilogues inédits
Sur Steam, Hades II fait deux fois mieux que le premier Hades
pc
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Sur Steam, Hades II fait deux fois mieux que le premier Hades
My Hero Academia All’s Justice : Le dernier jeu de la saga présente un mode en monde ouvert et sortira en février 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : My Hero Academia All’s Justice : Le dernier jeu de la saga présente un mode en monde ouvert et sortira en février 2026
PowerWash Simulator 2 n’a toujours pas de date de sortie, mais il a droit à une démo
pc
Image d\'illustration pour l\'article : PowerWash Simulator 2 n’a toujours pas de date de sortie, mais il a droit à une démo
Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Cairn : Le jeu d’escalade de The Game Bakers (Furi, Haven) prend un peu de retard et n’arrivera qu’en 2026
Suite à l’annulation de Contraband, Avalanche Studios ferme l’une de ses antennes et réduit drastiquement ses forces
pc
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Suite à l’annulation de Contraband, Avalanche Studios ferme l’une de ses antennes et réduit drastiquement ses forces
Après des jeux LEGO, un ancien de TT Games fonde son studio pour développer un jeu Peter Pan avec de la coop
Image d\'illustration pour l\'article : Après des jeux LEGO, un ancien de TT Games fonde son studio pour développer un jeu Peter Pan avec de la coop
Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts : Avec les nouveaux propriétaires, l’utilisation de l’IA pourrait s’accélérer chez l’éditeur
Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers – SNK refuse la compilation et se la joue loup solitaire
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Real Bout Fatal Fury 2 : The Newcomers – SNK refuse la compilation et se la joue loup solitaire
Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur Spider-Man et Ghost Rider avec de nouvelles images
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tōkon: Fighting Souls met à l’honneur Spider-Man et Ghost Rider avec de nouvelles images
Le MMO Pax Dei a terminé son accès anticipé et se lancera dans sa version complète le 16 octobre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Le MMO Pax Dei a terminé son accès anticipé et se lancera dans sa version complète le 16 octobre
2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : 2XKO : Le jeu de combat complète son casting de base avec le mignon mais redoutable Teemo
PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : PlayStation fête ses 30 ans avec un ouvrage qui plonge dans l’histoire de la marque
Borderlands 4 : Le prochain personnage jouable du jeu sortira début 2026 et se nomme C4SH
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Le prochain personnage jouable du jeu sortira début 2026 et se nomme C4SH
Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Avec sa dernière bande-annonce mettant en scène Zac Efron, Battlefield 6 se paye la tête de Call of Duty
Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.3 du jeu (Lucia, Yidhari, skin pour Viviane, futurs personnages…)
pc
ps5
xbox series
ios
android
Image d\'illustration pour l\'article : Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 2.3 du jeu (Lucia, Yidhari, skin pour Viviane, futurs personnages…)
Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite
Image d\'illustration pour l\'article : Electronic Arts annonce son rachat par Silver Lake, Affinity Partners et le fonds d’Arabie saoudite
Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le producteur de Resident Evil Requiem revient sur les rumeurs qui entourent le jeu et de la frustration qu’elles engendrent
Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour
Image d\'illustration pour l\'article : Dan Houser, co-fondateur de Rockstar, revient sur la raison pour laquelle Bully 2 n’a jamais vu le jour
Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux
Image d\'illustration pour l\'article : Plus de la moitié des studios japonais utiliseraient de l’IA générative durant le développement de leurs jeux
Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill f dépasse déjà le million d’exemplaires distribués et fait mieux que Silent Hill 2 Remake en son temps