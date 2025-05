Ombres sans lumière

Avant de débuter votre traque d’un nouveau Templier, une Anomalie de l’Animus vous entraîne sur des Ombres sans lumière. Rendez-vous au point indiqué et escaladez la falaise pour trouver cinq anomalies avant de rentrer dans une faille.

Kimura Kei

Pour démarrer cette quête, vous devez l’activer dans l’encart Templiers et sélectionner Kimura Kei. Vous devez ensuite rejoindre le village de Takahara qui se trouve près de l’extrémité sud de la carte dans la région hostile de Kii. Le village se trouve au milieu de la route de Nakahechi.

Une fois sur place à l’auberge de Takahara, discutez avec le Ronin dans la peau de Yasuke pour voir votre prochain objectif. Sortez ensuite d’ici et partez en direction du cimetière Okuno-in plus loin au nord. Vous allez devoir rejoindre Kumabe Ujiie à l’est du cimetière. Pour engager la suite de la mission, priez devant une statue pour que l’homme en question débarque derrière vous. Suivez la cinématique sans sourciller, le combat sera sinon inévitable et assez dur.

Vous avez ici deux choix : laisser l’homme terminer sa démonstration et obtenir tranquillement l’adresse du camp d’entrainement de Kimura Kei, ou directement le tuer, engendrant un combat sanguinaire assez difficile. L’adresse se trouvera alors sur son corps. Vous pouvez aussi fuir si jamais vous ne voulez pas combattre.

Attention : vous allez enchainer ensuite de nombreux combats très difficiles. Veillez à être au niveau avant de débuter la suite. Une fois au camp d’entrainement, présentez-vous devant la porte avant de rejoindre un groupe de ronin. Mais vous serez très vite découvert et devrez vous défendre face à un groupe d’ennemis en formation. Tuez les tous avant de prendre la poudre d’escampette. Continuez par les escaliers puis partez vers le nord afin de neutraliser une fois de plus un gros groupe d’ennemis plus loin.

Poursuivez pour trouver dans la zone suivante, un nouveau groupe d’ennemis armés jusqu’aux dents. Une fois tout le monde à terre, grimpez à l’échelle dans la maison au fond et ressortez par la fenêtre de l’autre côté.

Progressez jusqu’à trouver de nouveaux ennemis assez retors devant une tour. Attention à bien échapper à leurs attaques lourdes et profitez des fenêtres de riposte pour infliger des dégâts. Entrez enfin dans le bâtiment pour affronter le Templier qui vous attend. Le combat en plusieurs étapes ne sera pas de tout repos et vous demandera beaucoup d’observation et de réflexe pour triompher.

Voilà qui conclut l’arc du Passé de Yasuke. Avant de poursuivre avec la traque des derniers Templiers, le jeu vous proposera de vous rapprocher de votre but en éliminant les dernières cibles du Shinbakufu, à commencer par Double-Face grâce à la quête Le paysan qui voulait être roi. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.