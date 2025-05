Cette quête prendra place au sein du Vieux Kofun situé à l’est de Sakai. Une fois sur place, entrez par la fissure dans la paroi et une fois à l’intérieur, passez sous les rochers près d’un coffre et continuez jusqu’à atteindre une étendue d’eau.

Utilisez votre grappin pour passer par-dessus et plus loin, empruntez une nouvelle fissure puis plongez dans l’eau pour rejoindre l’autre rive par une ouverture au fond du bassin.

Avancez jusqu’à trouver un nouveau point de grappin au-dessus d’un grand bassin, et de l’autre côté, fouillez le coffre et bifurquez vers la droite. Avancez jusqu’à un cul-de-sac et grimpez sur les rochers se trouvant sur votre gauche. Utilisez le grappin pour rejoindre l’étage supérieur et une fois en haut, montez les escaliers et passez une nouvelle fissure.

Devant la porte comportant le logo accueillant votre lame, ouvrez-la et ramassez le journal sur le sol à gauche. Récupérez ensuite l’armure au fond de la pièce puis rebroussez chemin. Après avoir traversé la fissure, lancez un kunai sur les barils à votre gauche pour faire exploser un raccourci vous ramenant à l’entrée du kofun. Sortez du monument pour trouver Yasuke et mettre fin à la quête.

Une anomalie de l’Animus, Le cœur des assassins, vous sera proposée ici. Récupérez simplement les fragments et suivez la cinématique. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.