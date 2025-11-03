Reprendre le contrôle de la tour radio

Point de départ : Raymond, au moulin entre le Laboratoire de Zadra et le Parc de la Gloire

Pré-requis : Terminer les missions secondaires « Raymond » et « Raymond et ses gars »

Tout d’abord, rejoignez Raymond à la tour radio au nord-est, dans le Quartier Terminus. Sur place, combattez les troupes de l’Ordre à ses côtés avant de prendre les émetteurs qu’il vous donne en vue d’aller les placer aux différents endroits marqués en hauteur sur la tour.

Depuis les dessous de la tour, grimpez alors sur la plateforme juste sous l’échelle, et montez pour aller poser un premier émetteur sur l’une des barres métalliques à gauche. Allez en placer un deuxième dans le coin opposé, puis grimpez d’un étage supplémentaire pour en mettre un dernier.

De là, laissez-vous tomber plus bas pour retourner voir Raymond, et préparez-vous à défendre la tour radio contre de nombreux ennemis. Après le combat, parlez simplement à Raymond pour mettre un terme à cette série de missions.

Récompense : XP + Argent

