Rétablir l’accès aux égouts

Point de départ : Raymond, au moulin entre le Laboratoire de Zadra et le Parc de la Gloire

Pré-requis : Terminer la mission principale « Ascension compliquée »

Commencez par prendre la bombe improvisée sur la table à côté de Raymond, puis suivez votre boussole vers le sud-est pour aller la placer sur la porte du complexe. Reculez puis tirez sur les explosifs pour détruire la porte et vous frayer un passage à l’intérieur du bâtiment. Là, avancez et appuyez sur le bouton de la console de commandes devant vous pour essayer de réinitialiser le système du complexe.

Mais une alarme retentit, alertant alors les soldats de l’Ordre qui s’empressent de vous tendre une embuscade. Après avoir tué tout le monde, enfoncez-vous plus loin dans le complexe en suivant votre boussole. Traversez alors une première salle remplie d’acide en planant au-dessus jusqu’à la plateforme opposée.

Puis une seconde en planant jusqu’au point d’accroche qui vous permettra de rejoindre une première plateforme. De là, allez sur la plateforme en face, avancez tout au bout et sautez sur la passerelle longeant le mur à droite.

Continuez en planant jusqu’à la grille un peu plus loin devant vous, avancez tout au bout puis planez à nouveau jusqu’à la plateforme suspendue au centre, avant de pouvoir rejoindre la dernière plateforme face à vous.

Suivez ensuite le couloir sur la gauche pour atteindre la salle du noyau, là où d’autres soldats de l’Ordre vous attendent. Après vous en être débarrassé, montez les marches au fond de la salle, et piratez le noyau central en interagissant avec l’ordinateur, non sans faire apparaître une vague de renforts. À partir de là, notez que les portes des égouts sont désormais ouvertes dans tous les quartiers de Dominion. De ce fait, ouvrez justement celle indiquée par votre boussole et avancez pour quitter le complexe. De retour à l’extérieur, vous recevez un appel de Raymond mettant directement fin à la mission. Mais retournez le voir dès que possible, ce dernier ayant une autre mission secondaire à vous confier dans la foulée : « Raymond et ses gars ».

Récompense : XP + Argent + Fusil d’assaut peu commun à très rare

