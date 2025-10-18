Retrouver Mori, le chat de Gee

Point de départ : Gee, à la frontière ouest avec la Fôret de l’Hémoroc, juste au sud de la Fosse

Pré-requis : Terminer la mission principale « Sujet ténébreux »

Pour commencer, rejoignez le dernier emplacement connu du chat, quelque part dans le nord du Massif des Aiguillons. Partez donc en direction du sud-est, ou téléportez-vous à la Planque de l’Opus Patrimonial si possible pour vous rapprocher de l’objectif. Une fois dans la zone d’objectif, tuez les Atropées, l’une d’entre elles laissant alors tomber une bougie au milieu du butin.

Après l’avoir ramassé, revenez à la Planque de l’Opus Patrimonial (ou capturez-la si ce n’est pas déjà fait puisqu’il s’agit d’un objectif relatif à la mission dans tous les cas) pour y trouver un autel où placer la bougie. De là, allez encore un peu plus au sud-est, dans le Cœur de la Montagne, pour atteindre la lumière.

Une fois sur place, dirigez-vous vers la grotte sur votre gauche et détruisez la barrière d’un coup au corps-à-corps. Pénétrez dans cette grotte et laissez-vous glisser le long de la pente un peu plus loin pour atteindre un point de contrôle. Avancez encore un peu pour apercevoir Mori au bout du rocher, et approchez-vous de lui, le but étant de l’aider à s’échapper d’ici.

Commencez alors par regarder vers le sud pour repérer une grille, ainsi qu’une plateforme avec une console de commandes. Là-bas, actionnez le levier pour faire remonter un pont et permettre à Mori de vous rejoindre. Puis, suivez-le et discutez avec lui avant qu’il ne se fasse prendre au piège dans une faille. Grappin en main, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

De là, entrez successivement dans chacune des failles que vous croisez, tout en éliminant les ennemis sur votre passage et suivez votre boussole jusqu’à tomber sur un groupe de Déconnectés. Tuez-les tous avant de rejoindre une nouvelle zone d’objectif avec une autre barrière violette un peu plus loin, et Mori qui apparaîtra aussi vite qu’il disparaîtra, dissipant la barrière par la même occasion. Continuez d’avancer jusqu’au cœur de la grotte, (notez d’ailleurs qu’un enregistrement ECHO propre à cette mission se trouve dans les parages) tout en vous débarrassant de tout ce qui bouge sur votre passage, et utilisez votre grappin sur la faille afin d’en extirper Mori.

Tandis que le répit sera de courte durée puisque d’autres Déconnectés en profitent pour débarquer. Après le combat, entrez dans la faille et rejoignez Mori un peu plus loin pour ensuite vous échapper d’ici. Avant de retourner voir Gee, laissez-vous tomber en contrebas pour récupérer le Guide du Petit Archeur et méditer devant un Sanctuaire des Augures. Sinon, de retour à la Planque de l’Opus Patrimonial, approchez-vous de Gee et de Mori pour terminer automatiquement cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Mitraillette peu commune à très rare + Style de Chasseur de l’Arche

