Trouver Lilith

Tout d’abord, retournez voir Calder le Réfractaire au Puits de Belton pour obtenir quelques informations, et retrouvez ensuite Amara à l’endroit indiqué sur votre carte.

Une fois le passage dégagé, suivez Amara et tuez un premier groupe d’Atropées. Un peu plus loin, d’autres Atropées apparaissent, menées par Tim, et dont il faut également vous défaire. Puis, avancez pour découvrir une bouche d’aération, et arrachez la grille à l’aide de votre grappin pour vous introduire dans le site secret de Cerbérus.

A l’intérieur, commencez par actionner l’interrupteur pour ouvrir la porte, et laissez-vous tomber en contrebas, là où d’autres Atropées vous attendent. Avancez ensuite dans le couloir pour tomber sur un autre point de contrôle, et attardez-vous pour faire quelques emplettes si besoin, juste avant de grimper sur le rebord débouchant alors sur la salle suivante infestée d’Atropées. C’est d’ailleurs ici que vous pouvez mettre la main sur un enregistrement ECHO « Mémo sur l’éridium », et dont vous trouverez tous les détails sur notre page dédiée aux Collectors de la Lance du Vent.

Sinon, actionnez l’interrupteur au niveau de la console au nord-est de la salle pour ouvrir la porte menant au labo en quarantaine. Là, interagissez avec l’holotable au centre de la pièce pour en savoir plus sur les expériences de Cerbérus. A la fin du dialogue, un Prototype Corrompu débarque, faisant ainsi office de mini-boss. Tuez-le en tirant sur les cristaux sur son corps, puis infligez-lui un maximum de dégâts dans la foulée (en visant la tête et/ou en sortant l’artillerie lourde), au risque de les voir réapparaître.

Après le combat, sortez de la pièce en arrachant la grille de la bouche d’aération à proximité, et avancez dans le conduit pour remonter un peu plus loin grâce à une échelle, et faire face à une nouvelle vague d’Atropées.

Une fois la zone nettoyée, interagissez avec la console de commandes à l’endroit indiqué et avancez vers le portail violet pour lancer une cinématique. Suivez ensuite Amara à l’extérieur pour terminer la mission et envisager une virée vers le « Sanctuaire de Corruption ». Mais avant de passer à la suite, profitez-en pour récupérer facilement le Symbole de l’Arche non loin de là, en consultant notre page dédiée aux Collectors des Basses Terres.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Pistolet rare ou très rare + Style de Chasseur de l’Arche

