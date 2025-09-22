Attention : Pour déverrouiller cette quête, vous devez avoir éliminé toutes les cibles du Shinbakufu et terminé toutes les quêtes de Junjiro dont notamment Un bol de soupe pour Sorin et Le pèlerinage.

Rejoignez Tomiko au Repaire et parlez-lui. Après la scène, rejoignez le feu de camp en marge du Repaire (si, si, celui de votre beuverie) et une fois sur place, récupérez la bannière posée au sol. Revenez sur vos pas et postez-vous devant le bâtiment principal du Repaire.

Placez la bannière des assassins à l’emplacement indiqué pour terminer la mission et laisser à jamais votre empreinte au Repaire.

