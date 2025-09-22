Un bol de soupe pour Sorin – Assassin’s Creed Shadows
Rédigé par Florian
Parmi les quêtes de Junjiro, la quête Un bol de soupe pour Sorin est obligatoire pour terminer l’aventure principale d’Assassin’s Creed Shadows.
Rejoignez Junjiro à Yuasa, à l’extrémité sud-ouest de la région de Kii. Après avoir bavardé avec lui au nord-ouest de la rue principale de Yuasa, rendez-vous auprès de la marchande près d’ici pour lui acheter du Shoyu ainsi que du Konbu.
Ceci fait, retournez simplement voir Junjiro pour lui donner les ingrédients de sa soupe et mettre ainsi fin à la quête.
Date de sortie : 20/03/2025