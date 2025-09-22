Rejoignez Junjiro à Yuasa, à l’extrémité sud-ouest de la région de Kii. Après avoir bavardé avec lui au nord-ouest de la rue principale de Yuasa, rendez-vous auprès de la marchande près d’ici pour lui acheter du Shoyu ainsi que du Konbu.

Ceci fait, retournez simplement voir Junjiro pour lui donner les ingrédients de sa soupe et mettre ainsi fin à la quête.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.