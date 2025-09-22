Un changement de saison est nécessaire avant de poursuivre. Ceci fait, retrouvez Junjiro à l’extrémité sud-est de la région de Kii, près de la Pagode de Seiganto-ji. Après la cinématique, allez parler au moine près des escaliers du sanctuaire pour avoir plus d’informations sur Sorin puis descendez le chemin sur la gauche pour aller parler à une femme près de la cascade.

Rejoignez ensuite le petit campement de Sorin à l’est de votre position, pour terminer la quête et débloquer les dernières quêtes du jeu.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.