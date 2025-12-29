Konami espère désormais pouvoir sortir un jeu Silent Hill par an

L’appel du devoir made in Konami

Comme chaque année, les grands noms du milieu japonais partagent leurs vœux de fin d’année auprès du magazine 4Gamer.net, qui sont ensuite compilés par Gematsu. C’est souvent l’endroit où l’on peut dénicher pas mal d’indices sur les futurs projets des petits et grands éditeurs japonais, à l’image de Konami via un message de la part de Motoi Okamoto, célèbre producteur de la saga Silent Hill.

Dans ses voeux de fin d’année, l’intéressé déclare que les récents épisodes de la série ont porté leurs fruits, et il est maintenant important de ne pas réduire la cadence. Il souhaite donc sortir au moins un jeu Silent Hill par an :

« Suite à la sortie de Silent Hill 2 en octobre 2024, nous avons pu sortir Silent Hill f en septembre 2025, et la série Silent Hill reprend son rythme de croisière. En incluant les titres annoncés et non annoncés, nous visons un rythme de sortie d’environ un jeu par an. Je ne sais pas si nous pourrons atteindre cet objectif, mais je continuerai à faire de mon mieux en tant que producteur de la série Silent Hill. Idéalement, nous aimerions maintenir l’enthousiasme autour de la série Silent Hill en permanence. Nous travaillons d’arrache-pied pour partager de nouvelles informations, alors je vous serais reconnaissant de patienter encore un peu. »

Pour ce qui est des projets déjà connus, on sait qu’un certain Silent Hill Townfall est en préparation en collaboration avec Annapurna Interactive, mais aussi un remake du premier Silent Hill chez Bloober Team. Ce dernier ne sera sans doute pas prêt pour 2026, alors on mise plutôt sur une sortie de Townfall l’année prochaine, ou d’un épisode mystère.