Silent Hill f se met à jour pour vous faciliter un peu la vie avec un nouveau mode de difficulté

Moins de combats sur votre chemin

La version 1.10 de Silent Hill f est maintenant disponible, et vous permet de choisir le mode de difficulté « Casual » au début du jeu, enfin de rendre l’expérience beaucoup plus simple. Cette option sera aussi proposée si vous perdez trop de combats d’affilée, afin de vous permettre de passer quelques boss qui peuvent être agaçants.

De plus, certains équilibrages ont été apportés. La barre d’endurance d’Hinako se recharge un peu plus vite, les combats obligatoires sont moins présents, et le nombre d’ennemis dans certaines zones a été revu à la baisse. On retrouve également des tas de correctifs de bugs, ainsi qu’une option pour le Motion Blur sur PS5 et Xbox Series. Enfin, le mode New Game + vous laissera désormais faire l’impasse sur certaines séquences de l’aventure. Vous ne pourrez pas récupérer les objets de cette section, mais vous avancerez plus rapidement et cela n’affectera pas la fin que vous obtiendrez.

Silent Hill f est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter nos guides pour en savoir plus sur le jeu.