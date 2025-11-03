Comment obtenir le trophée L’oiseau qui vole le plus haut (Boss de fin) – Silent Hill f

Battre Shiromuku sans mourir

Voilà la condition pour obtenir ce trophée : vous devez battre le boss de fin de la première partie obligatoire et cela sans mourir une seule fois pour le décrocher. Pour cela, plusieurs conseils :

Profitez de ses attaques longues pour charger vos attaques et l’attaquer par derrière

pour charger vos attaques et l’attaquer par derrière Consommez énormément de soins lorsqu’il recouvrira le sol de lianes rouges car l’explosion de celles-ci vous tuera sur le champ

Soignez vos esquives parfaites pour profiter d’une belle fenêtre de contre-attaque

pour profiter d’une belle fenêtre de contre-attaque Utilisez de préférence votre Miroir de poche béni pour profiter d’une deuxième chance sans mourir, si vous ne l’avez pas encore utilisé (vous en trouverez un au début du Chemin du sanctuaire)

Si vous mourez, ne faites pas Continuer mais revenez au menu principal ou rechargez une sauvegarde antérieure

Si vous êtes suffisamment endurant et que vous l’éliminez sans mourir, le Trophée L’oiseau qui vole le plus haut 🏆 qui signifie que vous avez réussi, se déclenchera. Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.