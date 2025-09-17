Tous les Collectors de la Ribe des Méritants – Borderlands 4
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par driehuur
Dans Borderlands 4, chaque région de Kairos cache une certaine quantité de Collectors, ce qui nous donne une bonne raison de vous révéler l’emplacement de tous ceux qu’il est possible de trouver dans la Ribe des Méritants.
Où trouver tous les Collectors de la Ribe des Méritants ?
En cours de rédaction
- Vieille puce Delta 1/2
- Vieille puce Delta 2/2
- Guide du petit Archeur 1/1
- Coffre des Electi 1/2
- Coffre des Electi 2/2
- Haut-parleur de propagande 1/2
- Haut-parleur de propagande 2/2
- Symbole de l’Arche 1/2
- Symbole de l’Arche 2/2
- Enregistrement ECHO 1/6
- Enregistrement ECHO 2/6
- Enregistrement ECHO 3/6
- Enregistrement ECHO 4/6
- Enregistrement ECHO 5/6
- Enregistrement ECHO 6/6
Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 12/09/2025