Enquêter sur l’origine des secousses sismiques

Point de départ : Léopold au club des amateurs enthousiastes de séismes ou via un petit panneau sur un mur à Carcadia.

Pré-requis : Terminer la mission principale « Trop-plein d’informations » (tandis que le second point de départ se débloque pendant la mission principale « Addition à régler »).

Quelque soit le point de départ, parlez à Léopold et rejoignez l’origine des secousses à l’endroit marqué sur votre carte, au niveau de la Cavité Grondante. Pénétrez à l’intérieur de la grotte et avancez jusqu’à tomber sur des Atropées.

Fouillez alors la zone d’objectif, et commencez par ramasser l’enregistrement ECHO « Dégâts Sismiques » avant d’examiner la porte verrouillée juste à côté pour compléter l’objectif optionnel.

Ensuite, utilisez le courant d’air ascendant pour rejoindre la plateforme en hauteur, et avancez en restant accroupi pour finalement atterrir dans le complexe un peu plus loin en contrebas. Continuez pour arriver devant une première porte derrière laquelle se trouvent quelques Atropées, puis une seconde qui semble rester bloquée.

Attendez alors le moment où elle s’entrouvre légèrement pour tirer sur le module en haut à droite et la débloquer. Un peu plus loin, laissez-vous tomber plus bas et avancez pour arriver dans la salle des serveurs.

Fouillez les environs, et examinez notamment les bestioles au sol si vous voulez compléter l’objectif optionnel. Sinon, montez les marches et interagissez avec la console du serveur. Une console qu’il va falloir alimenter en électricité, et pour cela, repérez d’abord la source d’énergie un peu plus loin à droite.

De là, levez les yeux pour voir un réseau de câbles d’alimentation au plafond, et utilisez votre grappin pour orienter certains segments dans le bon sens, comme le montre notre image ci-dessous pour réalimenter la console du serveur. Interagissez de nouveau pour la pirater avec ECHO-4 et défendez-vous contre la vague d’Atropées qui débarque.

Il s’agit désormais de rejoindre Génope. Sortez de la grotte et téléportez-vous à la Planque du Chalet Bricolé dans la Face Bancale pour vous rapprocher de votre objectif. De là, partez en direction du sud, vers le Jardin de la Paresse, et suivez précisément le tracé de l’ECHO-localisation pour rejoindre une autre grotte en contrebas. Approchez-vous de la porte pour que Génope l’ouvre, et traversez le complexe jusqu’à arriver dans une salle remplie de prototypes de cyborg dont il faut vous débarrasser.

Après le combat, allez tout au fond de la salle pour tenter d’activer la console, mais comme précédemment, vous devez d’abord rediriger l’alimentation vers la porte en réorganisant le réseau de câbles au-dessus de vous. Une fois ouverte, passez la porte puis dans la chambre de décontamination pour finalement arriver dans une salle avec des hologrammes. Montez l’échelle pour pouvoir faire vos emplettes un peu plus loin, avant de redescendre dans l’arène du boss.

Boss : Génope

Génope possède un bouclier et une armure, et il vous attaque essentiellement avec un lance-flammes. Restez donc à bonne distance, et focalisez-vous sur lui tout en vous servant des cyborgs autour de vous pour retrouver un second souffle si besoin. Notez également qu’il est capable de régénérer son armure, l’idéal étant donc d’utiliser une arme corrosive, si possible, pour lui infliger un maximum de dégâts.

Après le combat, prenez la clé de la salle de contrôle près de l’ordinateur au centre de la pièce, et ouvrez la porte en question à proximité pour ensuite couper l’alimentation du bâtiment, ce qui mettra un point final à cette mission.

Récompense : XP + Argent + Eridium + Fusil d’assaut peu commun à très rare + Skin d’arme

Si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide complet dédié à Borderlands 4 pour en savoir plus et ne rien manquer de nos autres conseils et astuces sur le jeu.