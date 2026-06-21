La brume de l’aube

L’ouverture du chapitre VII de Crimson Desert ne fait pas dans la dentelle : on voit les Chacals mettre Pailune à feu et à sang. Il n’y a donc pas de temps à perdre pour Kliff et les siens.

Les cendres de la traîtrise

Dès le début de ce chapitre, retrouvez la Crinière Grise dans la zone de la Colline hurlante pour qu’il vous amène, à cheval, vers Pailune. Il vous parlera de Ludvig, un homme dangereux ayant décidé de servir les Ours Noirs. Après une ellipse, vous voici plusieurs centaines de mètres plus loin. Continuez à chevaucher pour arriver devant un sanctuaire incendié.

Vous pouvez fouiller les lieux, ce qui fera sortir des Ours Noirs. Éliminez-les et examinez ensuite la tête de dragon du sanctuaire. Lisez le document puis allez vers le nord-ouest pour retrouver vos alliés à Beighen. Notez que vous pouvez dès le début aller à Beighen pour déclencher la suite du chapitre.

Confiance brisée

À Beighen, parlez à Yann. Observez le dialogue montrant à nouveau son QI démesuré, avant que Oongka n’accueille Kliff pour lui dire que la traque des Chacals est l’objectif numéro un.

Quelques mètres plus loin, sur la droite, parlez à Naira. Vous assistez à une discussion entre elle et Andrew, et vous êtes témoin de l’impatience de l’archère. Une suggestion tombe dans l’oreille de Kliff : espionner les conversations des villageois.

Tous crocs dehors

Démarrez votre enquête en vous rendant au prochain repère de mission, à une cinquantaine de mètres de Naira. Dans le bâtiment qui vous intéresse, deux hommes sont en train de discuter. Faites le tour pour les avoir en visu depuis une fenêtre, près de tas de planches.

Placez votre dos contre une surface pour que l’action « Écouter discrètement » apparaisse en bas à droite de l’écran. Quand c’est le cas, appuyez sur L1/LB pour que Kliff écoute. Apparemment, quelque chose se passe du côté du poste de commandement.

Dirigez-vous vers le prochain objectif, à 130m et approchez du garde, un Croc Bleu, adossé à une poutre rouge. Un mini-jeu de dialogues un peu bancal commence alors.

Le Croc Bleu demande la raison de votre venue. Choisissez la seule option disponible « La vérité sur l’entrepôt souterrain ». Appuyez ensuite sur « Mensonge » avec la touche Croix/A puis sélectionnez l’option « Base de l’organisation secrète ».

Vous débloquerez alors la question « Faction mystérieuse à Beighen », mais vous ne pouvez pas aller plus loin pour l’instant. Quittez la discussion et allez vers le nouveau repère sur la minimap.

Sur place, deux hommes discutent près d’un brasero. Faites le tour par la gauche et adossez-vous contre le mur avec L3/LS lorsque vous êtes collés au mur. Et comme précédemment, écoutez ensuite discrètement lorsque l’option s’affiche.

Retournez voir le garde qui vous fait un interrogatoire et sélectionnez « Faction mystérieuse à Beighen ». Appuyez ensuite sur « Mensonge » et choisissez la réponse « Crocs bleus ». Vous débloquerez une nouvelle question : « Chef des Crocs Bleus ».

Une fois encore, par manque d’information, vous ne pouvez pas aller plus loin. Rejoignez le nouveau marqueur de quête pour débarquer dans une bâtisse avec deux femmes en train de discuter. Ressortez, faites le tour du bâtiment jusqu’à repérer une fissure dans le mur.

Vous connaissez maintenant la chanson, adossez-vous au mur et faites « Écouter discrètement » quand l’action apparait à l’écran. Vous entendrez parler d’un certain Torstein.

Retournez parler au Croc Bleu, choisissez « Chef des Crocs Bleus », puis appuyez sur « Mensonge » pour finalement sélectionner « Torstein ».

Espoir ravivé

Vous arriverez à entourlouper le garde qui va finir par vous laisser entrer dans la planque sur votre gauche, avec les deux gardes porteurs de lances devant. Entrez et regardez la trappe par terre. Visez-la pour l’ouvrir sans problème et descendez dans le souterrain. Vous êtes accueillis par deux Crocs Bleus méfiants, avant que Torstein lui-même ne se montre.

Il vous explique le plan cultivé pour libérer Pailune, et la part de Kliff sera d’aider à libérer des prisonniers. Ressortez à l’air libre puis suivez le Croc Bleu chargé de vous guider.

Avancez jusqu’à son cheval et appelez le vôtre pour reprendre le trajet. Il vous fera ensuite un topo de la situation sur la route, avant de poser le pied à terre pour rester discret, puis de vous laisser après quelques mètres.

De nouveau seul, votre objectif se situe au nord-ouest à plus de 700m. Vous devrez passer par les bois pour finalement arriver dans une zone enneigée. Sur place, vous trouverez un très grand nombre de Chacals ainsi que des prisonniers pailunais. Faites le ménage si vous voulez mais votre cible reste le commandant.

Celui-ci manie une grande épée et est capable de projeter des ondes d’énergie violette. Il ne s’agit pas vraiment d’un boss mais le bougre est quand même costaud, sortez donc vos meilleurs enchainements, entre le triple coup de paume ou l’Entaille fulgurante.

Une fois débarrassé du commandant, montez l’escalier en colimaçon de la tour qu’il protégeait et allumez le flambeau au sommet, soit avec une flèche enflammée, soit avec votre épée et la Collecte de lumière, ça marche aussi.

Résolution sans faille

Une très courte cinématique se lance et vous voilà le regard tourné vers Pailune. Mais avant de vous jeter en pleine ville, retournez voir Torstein à Breighen pour lui faire part de votre réussite. De retour au village, présentez-vous devant les deux Crocs Bleus près du repaire secret et, si nécessaire, faites passer le temps en appuyant sur le bouton indiqué à droite de l’écran.

La nuit tombée, entrez dans le bâtiment pour que Torstein vous accueille en plein briefing de mission. Le plan est donc de reprendre la ville de Pailune en allant déloger Ludvig, le chef des Chacals. En frappant à des points stratégiques, le chemin jusqu’à Ludvig sera ouvert.

Après le briefing, sortez et allez sur la gauche pour assister à un bref discours visant à mobiliser les alliés. Torstein indique ensuite à Kliff de récupérer un cadeau dans ses quartiers, avant de le rejoindre au pont près des portes de la ville de Breighen.

De nouveau aux commandes de Kliff, retournez dans le repaire souterrain en repassant par la trappe. Une fois en bas, cherchez la porte en bois jadis verrouillé. Entrez et allez récupérer l’épée exposée. Il s’agit du Croc de loup, l’épée de Jian.

L’aube naissante

Désormais en possession de cette épée de valeur, il est temps de se tourner vers l’objectif périlleux mais essentiel : commencer à reconquérir Pailune.

Des ombres planent sur Pailune

Comme convenu, retrouvez Torstein en suivant le nouveau repère de mission. Appelez votre cheval et grimpez dessus pour suivre votre ami jusqu’à un pont vous séparant du territoire occupé. Reposez le pied par terre et Torstein vous laissera partir devant.

Un éclaireur a été dépêché à Pailune mais manque à l’appel. Kliff va donc enquêter avant de devoir retrouver Torstein à une maison sur la colline.

Notez que sur votre route, vous croiserez bon nombre de Chacals. Essayez donc de prendre des chemins moins fréquentés pour éviter un maximum d’ennemis, si vous ne souhaitez pas perdre de temps. Une fois arrivé à la maison indiquée par Torstein, entrez.

À l’intérieur, Kliff assassine un Ours Noir et récupère un papier. Oongka surgit alors pour sauver notre héros d’un autre ennemi. Duane et Yann vous rejoignent ensuite, avant d’être conviés par Kliff à préparer les pièges.

Chasser les ténèbres

Avant de partir à la recherche de l’éclaireur Shayne, vous voici en possession d’un déguisement complet de Chacal. Pour vous balader sans avoir à combattre, il est donc possible de vous équiper d’une armure, d’une cape et d’un casque de Chacal. Évitez les mouvements suspects, comme grimper, foncer dans les autres Chacals, ou utiliser vos pouvoirs d’Esprit, si vous souhaiter rester incognito.

Une fois prêt, allez vers le prochain repère de mission, vers le nord, pour retrouver Shayne. La piste vous mène à une autre maison.

Entrez à l’intérieur et vous verrez que Oongka y fait déjà du ménage. C’est d’ailleurs lui qui va ramener Shayne, lequel est dans un piteux état.

De nouveau seul, Kliff doit mettre la main sur un explosif caché. Dirigez-vous vers la porte d’entrée et regardez les tonneaux en chêne posés dans le coin. Ils cachent l’accès à une trappe rouge au niveau du sol. Déplacez les tonneaux ailleurs et ouvrez la trapper pour y récupérer la bombe située à l’intérieur.

Maintenant, direction les quais de Pailune pour aller poser la bombe sur un bateau de provisions. Si besoin, visez avec la lanterne pour que l’action apparaisse à l’écran.

Des loups à l’affût

L’explosif mis en place, dirigez-vous vers le nouveau repère de mission. Entrez dans le bâtiment et allez au milieu de la pièce pour déclencher une cinématique. Kliff va éliminer deux Chacals et envoyer le signal aux alliés que l’assaut peut commencer.

Oongka et les autres se ruent alors sur la porte principale et tuent quelques Chacals. Et c’est à votre tour de prendre part au combat.

Reconquête

La bataille fait rage et votre objectif est simplement de faire le ménage en tuant le moindre Chacal sur votre passage, jusqu’à réduire la jauge d’ennemis de Pailune à gauche de l’écran à zéro. Une fois que ce sera fait, la porte du château situé au nord de la ville s’ouvrira et les alliés iront se ruer à l’intérieur.

Chacals solitaires

Après une toute petite cinématique, vous voici téléporté juste devant le château. Entrez à l’intérieur en soulevant la porte avec une Prise de la Nature (Triangle+Rond/Y+B). Ensuite, ne perdez pas de temps et entrez dans la salle principale pour y retrouver Ludvig.

Comment vaincre Ludvig avec Kliff

Ludvig est un vrai dur à cuire et dispose d’un pouvoir qui fait la différence : il maîtrise la foudre et infuse ses armes ainsi que toutes ses attaques avec. On vous détaille le déroulé du combat dans notre article dédié au boss Ludvig.

Décider

Après que Ludvig se soit fait la malle d’une manière complètement grotesque, la victoire a donc un goût d’iuachevé. La nuit est passée et vous reprenez contrôle de Kliff alors qu’il faut s’adresser aux Crinières Grises.

Entrez dans le château de Pailune et parlez à vos camarades. L’incident avec Ludvig est évoqué et balayé, car une plus grosse menace attire l’attention des alliés. Myurdin, le chef des Ours Noirs est la prochaine cible des Crinières Grises.

Bataille décisive

Pailune est désormais hors de danger, mais Ludvig étant dans la nature, et Myurdin, le véritable chef des Ours Noirs, est vulnérable. La bataille est loin d’être terminée et les préparatifs de la prochaine étape commencent déjà.

La contre-attaque

Un peu de route est nécessaire pour rejoindre, au nord-ouest, le Ranch de Svinholt, point de départ de la suite des opérations. Sur place, entrez dans le bâtiment et assistez au court briefing de mission. Kliff et les Crinières Grises frapperont la forteresse de Myurdin la nuit.

Ire déchaînée

La nuit tombée, approchez du rassemblement des troupes, au pied de la Montagne du loups argenté. Une cutscene va alors se lancer durant laquelle les Ours Noirs vont faire la provocation de trop. Le grand combat se lance dans la foulée.

Vous faites face à énormément d’ennemis, mais votre cible est le chef du groupe, et c’est celui qui est un peu plus grand que les autres. Éliminez-le pour faire avancer la quête.

Le dernier pont

Le chef tombé, lc combat contiune de faire rage, mais votre objectif vous attend un peu plus loin. Ne perdez donc pas trop de temps et foncez droit devant. En approchant du repère de mission, vous rejoignez Andrew.

À présent, allez vers l’ouest pour retrouver Naira. Là encore, ne perdez pas trop de temps avec les Ours Noirs présents sur la route et assistez à une nouvelle petite cutscene.

Autre allié à aller voir désormais, Duane vous attend à une centaine de mètres vers le sud. En le rejoignant, vous constatez qu’il est en difficulté mais Kliff le tire d’affaire.

Continuez de grimper la montagne jusqu’au nouveau point de repère. Cette fois, la cinématique montre Kliff en mauvaise posture, et c’est Oongka qui vient lui sauver la mise.

Ce n’est pas fini, Yann vous attend un peu plus haut, aussi continuez à faire comme depuis le début de cette sous-quête pour que la cutscene se déclenche.

Dernier allier à rejoindre, Shayne se manifestera un peu plus loin, dans le Camp d’esclaves de Griffecendre. Il vous montra ses talents d’archer, utiles pour sauver Kliff.

Griffes brisées

Fini la chasse aux alliés, il est temps de faire le ménage dans le Camp d’esclaves de Griffecendre. Comme souvent, vous avez la jauge d’ennemis sur le côté gauche de l’écran, pour voir les forces qu’il vous reste à vaincre pour conquérir les lieux.

Bataille à la Montagne du loup argenté

Myurdin vous attend toujours plus haut dans la montagne. Suivez le chemin ascendant en vous débarrassant des Ours Noirs si besoin. N’oubliez pas d’activer la dalle de Nexus abyssal durant l’ascension.

Continuez jusqu’à arriver devant la porte fermée de la forteresse. En vous assurant qu’aucun Ours Noir n’est dans les parages. Positionnez-vous devant la porte et réalisez une Prise de la nature (Triangle+Rond/Y+B) pour soulever la porte.

Avancez dans la forteresse et repérez le petit point blanc sur la minimap. Il s’agit d’une Lance de feu à récupérer. Prenez-la et continuez de vous diriger vers l’objectif.

Une cinématique se lance, durant laquelle les Crinières Grises prennent l’ascendant. Soudain, la voix de Myurdin se fait entendre. Kliff comprend alors que c’est désormais à lui de jouer.

Passez la porte, montez l’échelle et dirigez-vous Myurdin pour lancer le combat.

Comment vaincre Myurdin à Pailune

Comme vous pouvez vous en douter, Myurdin est un adversaire costaud et avec plusieurs phases de combat. On vous détaille comment se déroule cet affrontement dans le cadre d’un article dédié.

Funeste destin

Décidément, entre Ludvig et Myurdin, les Crinières Grises n’ont pas réussi à frapper un grand coup. Même si la ville de Pailune est sous contrôle, les deux sont encore dans la nature.

Cachette de Ludvig

Après une petite ellipse, Kliff est mis au repos dans une maison de Pailune. Oongka est avec lui et souhaite assumer la traque de Ludvig. Vous voici donc au contrôle d’Oongka. Il va falloir remonter la piste de Ludvig, et votre destination se trouve à la Ciergerie de Beighen.

Avant toute chose, il n’est pas impossible que vous n’ayez jamais, ou très peu, manié Oongka. Habituez-vous à son gameplay, raffinez son équipement et insérez des équipements abyssaux pour vous mettre dans les meilleures conditions pour ce qui suit.

Une fois à la Ciergerie de Beighen, vous y retrouverez d’autres Crinières Grises. Plusieurs pistes mènent à Myurdin et à Ludvig, et Oongka le répète, Ludvig est pour lui.

L’heure du jugement

Suivez l’objectif de quête pour arriver sur une scène macabre, avec une personne encore en vie parmi des cadavres. Parlez-lui et il vous indiquera avoir vu Ludvig.

Sortez ensuite votre lanterne, allumez-la et suivez la ligne dorée pour remonter la piste jusqu’à Ludvig. Au bout de quelques instants, vous arrivez à une sorte d’enclos dans les Montagnes du Bouclier royal.

Comment vaincre Ludvig manchot

Entrez dans l’enclos et en examinant le sol au point indiqué par un point d’exclamation, vous provoquerez l’arrivée de Ludvig pour un ultime combat de boss.

Préparez-vous comme indiqué un peu plus haut, et soyez prêt à combattre un Ludvig encore pénible, malgré son bras en moins. Tout est détaillé dans la deuxième partie de l’article dédié à ce boss.

Ludvig enfin réduit au silence, il est temps de retourner à la ville de Pailune pour se recueillir au cimetière avec les Crinières Grises.

Une cinématique se lance ensuite pour conclure ce chapitre, où l’on retrouve Kliff et les siens se réunir sur un cercueil.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.