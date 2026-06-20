Comment battre Ludvig à Pailune dans Crimson Desert

Alors que Pailune est sous les flammes pour chasser les Chacals, le château ouvre ses portes pour que Kliff puisse y affronter Ludvig. Il s’agit d’un boss particulièrement redoutable, vif, maniant deux épées et comportant deux phases. Bref, l’affrontement peut s’avérer très pénible.

Pour commencer, et on ne le répètera jamais assez, prévoyez énormément de plats pour restaurer votre vie. Viandes grillées, bouillons, arrivé ici vous avez l’habitude. Ensuite, les Entailles fulgurantes et les triples coups de paume sont des combos garantis pour faire quelques dégâts et/ou faire grimper l’étourdissement de Ludvig. D’ailleurs, lorsque cette barre jaune est pleine, n’oubliez pas de frapper avec deux ou trois attaques standards avant d’utiliser le coup fatal.

Phase 1

Dès le début, Ludvig montre qu’il peut être rapide en glissant pour esquiver ou en sautant à un autre endroit de l’arène. Parmi ses attaques, il chargera une estocade, représentée par un anneau électrique qui apparait au sol autour de lui. Dans le même style, il chargera son épée gauche pour créer une onde électrique autour de lui. Gardez donc vos distances dans ces cas-là.

Toujours en créant un anneau autour de lui, il arrivera aussi à Ludvig d’envoyer des projectiles électriques. C’est une attaque difficile à esquiver mais avec un Voile du vent Niv. 2, vous pourrez vous la jouer Matrix et bloquer ces projectiles pour les renvoyer.

Une fois sa première barre de vie réduite à zéro, Ludvig fera tomber un prisonnier et absorbera son énergie vitale pour se transformer en une version plus grande, plus costaude et plus puissante : Ludvig éveillé.

Phase 2

Ludvig manie désormais une épée lourde et dispose d’un autre panel d’attaques encore plus violentes. Il effectuera des enchainements toujours aussi électriques, au point de faire apparaître des lasers horizontaux à l’issue de certains combos.

Attention donc à ne pas les toucher. Ludvig éveillé frappera aussi de temps en temps au poing pour envoyer une immense décharge électrique qui vous projettera en arrière. Il réalisera aussi des coups aériens vers le sol après téléportation.

Notez que comme contre Cassius Morten, des piliers sont situés un peu partout dans la zone de combat. Vous pouvez les ramasser avec une Prise de la nature (Triangle+Rond/Y+B) et les fracasser sur Ludvig. En cas de succès, beaucoup de dégâts seront infligés, mais gardez à l’esprit que Ludvig ne se laissera pas faire, en se téléportant à droite à gauche. Utilisez donc cette technique en connaissances de causes.

Arriver au bout de cette deuxième barre de vie signera la fin du combat, mais ce n’est pas définitivement terminé pour Ludvig, que vous retrouverez plus tard dans le chapitre en compagnie d’Oongka.

Comment vaincre Ludvig manchot avec Oongka

À la toute fin du même chapitre, Oongka prendra le relais de Kliff pour traquer et achever Ludvig. Lorsque vous serez arrivé sur place et que vous aurez examiné les lieux, Ludvig se jettera sur vous pour un deuxième et dernier affrontement contre lui.

Le plus gros souci de ce combat, c’est le fait de devoir y aller avec un personnage avec lequel, a priori, vous n’avez pas beaucoup combattu ni monté l’équipement. Si jamais vous sentez un déficit clair de puissance, prenez donc le temps de raffiner équipement et arme d’Oongka, mais aussi de greffer des équipements abyssaux pour booster leurs capacités.

En faisant ça et en ayant suffisamment de nourriture sur vous, Ludvig manchot se posera comme un boss moins inatteignable. Cela dit, il reste agaçant en bougeant partout et ses enchainements à l’épée, sans être dévastateurs, renforcent le caractère un peu pénible de cette configuration de combat.

Ludvig garde aussi sa compétence d’épée lourde gardée de la phase 2 du combat précédent, et l’utilise aussi dans le cadre d’un combo provoquant des ondes de chocs.

Faites aussi très attention quand l’écran s’assombrit. Ce sera le signe que Ludvig lance un enchainement vif de petites attaques à l’épée courte, suivies de grosses frappes à l’épée longue faisant s’abattre des éclairs. Pour réussir à vous dépatouiller dans ce combat, et vu que Oongka réalise des attaques qui mettent du temps à sortir, essayez de tirer profit de votre Esprit.

En effet, en ayant débloqué la sous-compétence « Sagacité concentrée » de la compétence Concentration, vous pouvez ralentir le temps, attendre que Ludvig porte un coup et faire une parade garantie en appuyant sur la touche associée, permettant d’enchaîner quelques coups ensuite. Une technique qui marche pour les attaques adverses simples.

En grignotant la santé de Ludvig de cette manière, et en restant prudent pour le reste, vous finirez par en venir à bout.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.