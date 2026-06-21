Comment battre Myurdin à Pailune dans Crimson Desert

Comme pour chaque combat, nous vous rappelons de vérifier votre stock de nourriture et de jeter un œil à l’état de votre arbre de compétences avant de se lancer ici. Pour ce combat et à l’image des Ours Noirs, Myurdin se bat avec bestialité.

Phase 1

Myurdin peut courir à quatre pattes pour se ruer sur vous et terminer par un grand coup sur le sol. Il dispose de quelques enchainements à l’épée et au corps-à-corps. Faites aussi attention aux grilles au sol dont s’échappe de la vapeur. À intervalles réguliers, de la lave va en jaillir et elle peut vous brûler et vous propulser si vous vous trouvez au-dessus au mauvais moment.

Surveillez également les moments où Myurdin va rugir et l’écran va s’assombrir. Il va alors se déplacer un peu dans tous les sens puis enchainer plusieurs frappes au sol invoquant l’esprit d’un ours enflammé. Enchainez les esquives sur le côté pour éviter tout cela.

Notez enfin qu’être trop au contact du boss peut l’amener à vous saisir et vous balancer sur le côté. Pour la recette gagnante, les traditionnels triples coups de paume et Entailles fulgurantes restent des valeurs sûres à utiliser pour réduire la barre de vie de Myurdin et augmenter sa jauge d’étourdissement. Une fois la santé du boss à zéro, Myurdin plie mais ne rompt pas, et réapparait sous une version encore plus dangereuse.

Phase 2

Myurdin volcanique envoie, comme son nom l’indique, des attaques basées sur l’élément feu. Il mélange son enchainement d’attaques à l’épée avec une charge au sol en fin de combo qui invoque une traînée de pics. Le boss saute aussi très haut pour lancer une puissante charge au sol.

Cette phase intègre aussi un enchainement puissant suggéré par l’assombrissement de l’écran. Là encore, Myurdin va courir un peu partout et lancer des charges au sol avec des pics rocheux pour vous projeter plus loin.

Durant cette phase, surveillez votre jauge d’embrasement car, une fois pleine, Kliff prendra des dégâts en se roulant par terre. Faites souvent des roulades et utilisez des consommables ou des équipements qui limitent l’accumulation d’embrasement pour surmonter ce handicap.

Pour le reste, continuez à utiliser votre Esprit pour envoyer du triple coup de paume, et parez plus facilement les coups les moins redoutables de Myurdin avec la Sagacité concentrée de la compétence Concentration.

Lorsque vous aurez mis la vie de Myurdin à zéro, le combat se terminera avec Kliff qui, sur le point de l’achever, se fera pousser par Ludvig, ce qui laisse une porte de sortie au chef des Ours Noirs.

Le jeu est disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet de Crimson Desert pour en savoir plus.