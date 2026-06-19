Fissures dans le bouclier – Crimson Desert

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Alexis

Rédigé par

0

Le chapitre V de Crimson Desert était plutôt mouvementé, en commençant et en finissant par un boss plutôt redoutable. Une étape pleine et plutôt intense des aventures de Kliff, qui se solde tout de même par le sauvetage de la Corneille blanche. Ce nouveau chapitre « Fissures dans le bouclier » démarre donc dans une ambiance un peu plus au calme, même si vous vous doutez bien que ça ne va pas durer.

Crimson desert chapitre 6 fissures dans le bouclier

Flambeau éclatant

Après le calme vient la tempête : ce sixième chapitre de Crimson Desert commence avec un retour au camp des Crinières Grises, afin de savourer une belle victoire.

Nouvelles

Direction la Colline hurlante pour retrouver vos camarades et particulièrement Marius. Quelques instants après s’être réjoui de la situation au camp, un garde d’Hernand débarque pour signaler à Kliff qu’une des Crinières Grises se trouve à Calphade, un territoire en plein conflit. Mais avant cela, il faut aller voir le marquis Serkis. Après une nouvelle intervention agaçante de Yann, vous voilà parti.

Allez au Château de Hernand et pénétrez dans l’enceinte puis grimpez les escaliers pour arriver dans la grande salle carrée où vous attend Alan Serkis.

Ce dernier vous conduit auprès de Charles Céleste, qui vous confirme que la Crinière Grise aperçue est à Calphade, et qu’il peut s’agir de Oongka. Céleste vous demande aussi d’y secourir le marquis Lanford. Le territoire est en effet disputé par les Ours Noirs.

Vers le champ de bataille

Partez vers le nord-ouest jusqu’au repère sur la map, où vous attend le garde chargé de vous conduire à destination.

Montez ensuite à cheval et suivez le garde jusqu’à être alerté par des cadavres d’autres gardes d’Hernand. Posez le pied à terre et inspectez le lieu de l’attaque avec le garde.

En pleine investigation, vous voilà pris en embuscade par des Ours Noirs. Éliminez-les et vous apprendrez même peut-être la technique Coup de crochet en observant un des ennemis.

Une fois le calme revenu, remontez à cheval et finissez le trajet qui vous sépare du campement allié à Calphade. Approchez de la grande porte, posez le pied au sol et entrez dans le camp pour rapidement retrouver Barden Middler.

Celui-ci coordonne les attaques d’Hernand et vous fait le topo sur la situation du champ de bataille. Il confirme que Oongka doit être retranché avec Lanford. Mais pour espérer réaliser une percée dans les défenses ennemies, il va d’abord falloir rejoindre l’unité d’artillerie pour jouer avec des canons.

La contre-attaque

Allez jusqu’au nouveau repère de mission, et à peine les artilleurs rejoints, un éclaireur vous interpelle et vous demande le suivre à cheval jusqu’au champ de bataille. Faites donc pour apprendre que votre prochaine mission va consister à lever des bannières alliées pour regrouper les hommes dispersés sur le champ de bataille.

Sous les étendards

Vous vous arrêtez près d’une bannière rouge posée au sol. Pour vous entraîner, le jeu vous indique qu’il faut utiliser une Prise de la nature (Triangle+Rond/Y+B) pour soulever la bannière, puis la poser dans le socle dédié au bout des marches situées à côté de vous. Il est temps de faire de même sur le champ de bataille.

Le berceau de la défense

Avancez plein nord pour croiser des Ours Noirs en train de s’en prendre à des civils. Éliminez-les avant d’avancer. À présent, notez une chose importante : ne faites pas attention à la jauge d’ennemis du Château de Calphade, vous perdrez votre temps à éliminer les Ours Noirs un par un.

Concentrez-vous donc sur les étendards à soulever, que vous pouvez repérer sur la minimap grâce à l’icône de drapeau blanc, et occupez-vous des ennemis uniquement lorsqu’ils vous gênent pour les récupérer.

Commencez par vous diriger vers le nord-ouest pour trouver une première bannière couchée. Ramassez-la avec une Prise de la nature et emmenez-la à environ 50m vers l’ouest. Montez le petit escalier en bois et enfoncez l’étendard dans le mât à drapeau.

Le prochain étendard se trouve au nord-nord-est, à quasi 200m, près d’une maison et d’un petit bout de terre incendié. Prenez l’étendard grâce à la Prise de la nature et amenez-le sur le mât à drapeau quelques mètres au nord, là encore au bout d’un petit escalier en bois.

Pour le dernier étendard, direction le nord-ouest. Vous le trouverez couché en équilibre sur un rebord rocheux. Soulevez-le avec une Prise de la nature et faites quelques mètres vers l’ouest afin de rejoindre le dernier mât à drapeau pour le planter.

Le toucher de la délivrance

Maintenant que les trois bannières sont replantées, il faut rejoindre un soldat au poste de garde du sud.  Une fois sur place, cherchez un garde devant une tente rouge, avec un camarade qui souffre dans ses bras. Parlez-lui mais vous ne pourrez rien faire pour le blessé qui va finir par succomber.

Suivez ensuite le nouveau repère sur la minimap, en allant vers l’est. Vous finirez par rejoindre un soldat à terre. Approchez de lui et soulevez-le pour le porter jusqu’à la tente rouge précédente. Posez le blessé par terre et vous recevrez les remerciements des deux soldats.

Dans la foulée, écoutez ce que l’un des deux soldats a à vous dire au sujet du réapprovisionnement. L’icône de drapeau sur la minimap signale en effet un point où vous pourrez récupérer des vivres et remonter votre barre de vie en cas de besoin. Allez-y si besoin et repartez pour le dernier objectif de cette sous-quête.

Du feu au front

Pour cet objectif, vos cibles sont les carrioles d’approvisionnement de l’ennemi. Une carriole se trouve dans l’église de Calphade et elle est bien gardée par les ennemis. Battez tout le monde puis poussez la porte de l’église.

À l’intérieur, mettez le feu à carriole, peu importe la manière. Vous pouvez par exemple brandir votre épée avec L1+R1/LB+RB et rappuyer sur R1/RB pour lancer une Collecte de lumière qui finira par enflammer la carriole si vous la visez suffisamment longtemps. Frappez la carriole si elle est encore debout.

Retournement de situation

Juste après la destruction de la carriole, des militaires vous rejoignent pour déplorer le nombre encore très important des Ours Noirs. Kliff suggère de passer à l’attaque.

Tirs d’appui

Il est temps de rejoindre le site d’artillerie, dans les hauteurs au nord-ouest de Calphade. Sur place, parlez au militaire calphadéen à côté d’un obusier cassé. Vous allez alors être invité à participer aux réparations. Appuyez sur la touche indiquée à l’écran par deux fois pour réussir.

L’obusier de nouveau sur pied, faites quelques pas sur la gauche pour parler à un autre militaire calphadéen. Celui-ci vous propose d’utiliser un des canons libres. Une fois installé à l’engin, vous aurez quatre tours en bois à détruire en visant avec L2/LT et en tirant avec R2/RT. Vous localiserez les cibles en suivant la fumée noire qui s’en échappe.

Lorsque toutes les tours seront détruites, le militaire vous félicitera et vous rappellera votre prochain objectif : le château. Juste après, le jeu vous introduit à la mécanique des flèches sifflantes. En les équipant, en tirant avec votre arc, une frappe d’artillerie s’exécutera au point d’impact. Et en cas de munition épuisée, faites un tour aux points de ravitaillement cités plus tôt. Gardez tout cela en tête, ce sera vital pour ce qui suit.

En cendres

À présent, partez pour le prochain objectif, qui consiste à aller parler à un nouveau garde dans la base suivante. Il vous apprend qu’un des leurs a été capturé. Kliff se charge alors d’infiltrer la base des Ours Noirs.

Suivez le nouveau repère de mission en faisant le ménage sur votre chemin si nécessaire. Pénétrez dans la base et occupez-vous des ennemis en faisant attention au grand costaud avec son marteau. Préparez beaucoup de soin et servez-vous de vos flèches sifflantes si vous en ressentez le besoin.

Le ménage fait, Kliff sauve les blessés mais, à peine sorti de la tour, on lui informe que les Ours Noirs utilisent des armes puissantes et étranges.

Toutes griffes dehors

C’est maintenant que vos flèches sifflantes vont se révéler hyper importantes. Cinq machines doivent être détruites. Elles ressemblent à des chars ronds et circulent dans des zones assez ouvertes autour de Calphade, principalement les champs. Cherchez dans la zone rouge indiquée sur la map.

Une fois prêt d’un char, sélectionnez vos flèches sifflantes si ce n’est pas déjà fait et tirez dessus, ou à son pied, pour que l’artillerie fasse son travail.

Les autres chars ne seront pas loin, aussi prenez de la hauteur avec un triple saut de paume (saut + plusieurs fois R3/RS) ou en montant sur des bâtiments pour les localiser. Les chars sont aussi représentées par une icône rouge particulière sur la minimap.

Les Boucliers inébranlables

En détruisant les engins, un coup sévère est porté aux Ours Noirs qui se replient. Les calphadéens reprennent l’avantage et Kliff va pouvoir pénétrer au Château de Calphade pour mettre fin à la bataille.

Mille et une troupes

Foncez vers le château et faites le ménage si besoin même si votre destination se trouve dans la cour intérieur. C’est en effet ici que Oongka, la Crinière Grise, se bat. Il informe Kliff qu’un renégat a pris possession du château et que Lanford est parti le déloger.

Avancez jusqu’à la prochaine partie du château et vous y trouverez déjà Lanford, et au terme d’une très courte cutscene, vous n’aurez qu’à rejoindre l’intérieur du château pour passer à la suite. Battez ceux qui s’en prennent à Lanford si vous le souhaitez.

Le traître

Le boss Cassius Morten vous attend donc juste après la porte en bois suivante, donc préparez comme d’habitude suffisamment de nourriture et quelques comprimés de paume.

Comment vaincre Cassius Morten

Cassius Morten parait impressionnant avec son armure, sa masse à pointes et son bouclier, sauf que, non seulement ses enchainements restent assez lisibles, mais en plus il existe une manière de lui infliger des dégâts non négligeables grâce à l’arène de combat.

On vous en dit plus dans l’article consacré au boss Cassius Morten.

Annonce de la victoire

Une fois Cassius vaincu, Stéphane Lanford vous rejoint et décrète la victoire du camp allié. Il vous incite ensuite à aller allumer le flambeau pour officialiser le triomphe. Sortez pour revenir dans la cour du château et suivez le militaire qui va vous escorter. Après quelques instants à pied, vous aurez à monter à cheval.

Faites donc et chevauchez deux bonnes minutes jusqu’à arriver à la tour abritant le flambeau. Entrez à l’intérieur et montez l’escalier en colimaçon pour atteindre le flambeau.

Au sommet de la tour, sortez enfin votre arc, brandissez-le près d’une torche pour l’enflammer, et tirez la flèche pour que le flambeau s’embrase.

Retour au bercail

Une petite cinématique plus tard, vous n’avez plus qu’à retourner au camp des Crinières Grises, à la Colline hurlante. Là-bas, approchez de Duane et Yann.

Ils parleront de la suite et notamment de la reprise de Pailune, aux mains des Chacals. Yann dit ensuite à Kliff qu’un contact présent là-bas veut le voir. Enfin, Oongka rejoint la bande et Kliff se met en route pour rencontre le contact, ce qui clôture ce chapitre.

Place désormais au chapitre VII du jeu dont nous vous dévoilons également la soluce. Rendez-vous sur notre page complète de Crimson Desert pour d’autres informations, astuces, et guides.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Crimson Desert
Crimson Desert
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 19/03/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu

pc ps5 xbox series
Crimson Desert : Kliff se transforme en paysagiste avec la dernière mise à jour du jeu

Comment battre facilement Cassius Morten – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
Comment battre facilement Cassius Morten – Crimson Desert

Emplacement de toutes les stèles de l’Abysse de Mauvaise fortune – Crimson Desert

pc ps5 xbox series
Emplacement de toutes les stèles de l’Abysse de Mauvaise fortune – Crimson Desert

Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie

pc ps5 xbox series
Crimson Desert dépasse maintenant les 6 millions de ventes depuis sa sortie
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Voici 5 raisons de jouer à Maseylia: Echoes of the Past, ce metroidvania 3D français aussi captivant qu’immersif
pc ps5 xbox series switch switch 2
Maseylia echoes of the past
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
pc ps5 xbox series xbox one
Palworld : Pocketpair dit non à l’IA, simplement parce que le public n’en veut pas
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
pc
Les stocks du Steam Controller sont tellement insuffisants que Valve pourrait ne pas vous livrer avant 2027
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
pc ps5 xbox series ps4
Kenishiro de Ken le Survivant viendra régler ses comptes avec le casting de Fatal Fury: City of the Wolves dans quelques jours
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
pc ps5 xbox series switch switch 2
Une mise à jour gratuite de Digimon Story: Time Stranger est en chemin, avec des modes d’affichage et des nouveautés
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
pc ps5 xbox series switch ps4
Cette année, le Grinch viendra sauver Noël dans un nouveau jeu d’aventure et de plateformes, mais à la rentrée
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
pc ps5 xbox series
Le studio de Warren Spector derrière Thick as Thieves annule l’un de ses projets et licencie une partie de son équipe
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Chez PlayStation, l’abandon des portages PC de jeux solo semble se confirmer de plus en plus
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
pc ps5 xbox series
Persona 4 Revival fait le tour de ses nouveautés dans une longue présentation de gameplay
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
pc ps5 xbox series
State of Decay 3 se laisse enfin approcher avec plus d’une heure de gameplay dans une version non-finalisée
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
pc
L’excellent Citizen Sleeper et Robobeat sont offerts sur l’Epic Games Store pendant une semaine
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
pc ps5 xbox series
My Hero Academia: All’s Justice viendra se la jouer Plus Ultra sur Switch 2 à la rentrée
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
pc
Vous pouvez essayer l’abonnement Ubisoft+ Premium gratuitement pendant 5 jours, avec 145 jeux à découvrir sur PC
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.7 (Sandrone, aperçu de Snezhnaya…)
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
ps5 xbox series
Voici la jaquette officielle de GTA 6, les précommandes ouvriront dans une semaine
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
À cause de l’IA générative chez Epic, la collaboration fraichement annoncée entre Vampire Survivors et Fortnite pourrait ne pas avoir lieu
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
pc
La fermeture potentielle de Nagoshi Studios semble de plus en plus évidente avec le départ du réalisateur Daisuke Sato
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
pc ps5 ps4 switch 2
Une démo est désormais disponible pour tester les nouveautés de Granblue Fantasy Relink: Endless Ragnarok
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
pc ps5
Arc System Works organisera son propre showcase à la fin du mois pour parler de ses jeux
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
Street Fighter 6 : Yasmine virevolte dans sa première vidéo de gameplay, le personnage arrivera début août
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
pc ps5
Le costume du film Spider-Man: Brand New Day arrive en DLC gratuit dans Marvel’s Spider-Man 2
Le bundle Nintendo Switch 2 + Pokémon Pokopia est disponible en précommande, voici où le trouver au meilleur prix
switch 2
bundle nintendo switch 2 pokemon pokopia
[MAJ] C’est officiel, un portage de Call of Duty: Black Ops et Black Ops II est annoncé pour juillet sur les consoles PlayStation
pc xbox one ps3 xbox 360
Call of Duty : Black Ops
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes
pc ps5 xbox series switch switch 2
Dispatch : Un DLC gratuit rend les versions Switch et Switch 2 moins censurées, avec d’autres options amusantes