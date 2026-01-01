Quêtes : La Ligue > Yagoro

Récompense : 1000 XP

Rejoignez Yagoro dans sa ville natale, Ikuno, dans le sud-ouest de Tamba. Après lui avoir parlé, rejoignez le nord sur 1600 m jusqu’au Château de Fukuchiyama. L’homme que vous devez assassiner, Akechi Mitsuhisa se trouve au nord-est de ce château. Utilisez l’échafaudage dans ce coin pour vous hisser à travers les enceintes et atteindre les toits (sauf si vous avez déjà débloqué le déplacement rapide de cet endroit).

Il vous suffira de grimper sur le mur derrière lui et de l’assassiner depuis cette position. Si vous vous faites repérer, prenez garde aux combos de Mitsuhisa qui peuvent être imparables, avant de suivre une cinématique et d’enchaîner sur la quête suivante, Le sens du passé.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.