Quêtes : La Ligue > Yagoro

Récompense : 1000 XP

Pour lancer cette quête, retournez voir Yagoro dans le village d’Ikuno (Tamba). Après lui avoir parlé, suivez-le à travers le village en écoutant les différentes conversations des passants. Vous devrez ensuite accéder à l’objectif suivant : secourir une certaine Haru. Pour cela, rendez-vous dans la partie est de la mine d’argent d’Ikuno.

Vous avez la possibilité de longer la rivière et d’aller encore plus à l’est pour contourner la zone, cela peut vous éviter de trop vous faire attaquer, puisque la mine est très hostile. Continuez pour libérer la petite fille retenue dans un bâtiment. Vous devrez ici affronter trois ennemis pour rentrer. La quête enchaîne sur la suivante, Une lame dans la lumière.

