Cette fois, rendez-vous à Kyoto, juste à l’ouest du Palais impérial pour parler avec Hatakeyama Yoshimasa. L’homme vous confiera la mission d’éliminer des bandits dans la région de Yamashiro. Une quête tout de même assez longue puisqu’il vous demandera d’éliminer par palier un total de 100 bandits dans la région pour valider la mission.

Si vous le pouvez, déclenchez cette quête dès que possible pour qu’elle s’accomplisse naturellement car tous les soldats tués précédemment ne sont pas comptés. Une fois tous vos ennemis abattus, retournez voir le fermier pour obtenir vos récompenses.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.