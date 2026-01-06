L’ordre des choses – Assassin’s Creed Shadows

Cette quête est semblable aux quêtes Panique dans les pâturages et L’ordre ou le chaos. Cette fois, rendez-vous dans la partie sud d’Azuchi, pour y rencontrer Kyogoku Maria. La femme vous demandera d’éliminer des guerriers du clan Akechi dans la région d’Omi. Une quête tout de même assez longue puisqu’elle vous demandera d’éliminer par palier un total de 100 bandits dans la région pour valider la mission.

Si vous le pouvez, déclenchez cette quête dès que possible pour qu’elle s’accomplisse naturellement car tous les soldats tués précédemment ne sont pas comptés. Une fois tous vos ennemis abattus, retournez voir le fermier pour obtenir vos récompenses. Vous en trouverez dans les lieux très gardés comme l’Embouchure de Seta.

Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu.