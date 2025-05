Pour commencer cette ultime quête de l’arc du Sage, rendez-vous au temple Kofuku-ji et attendez près d’un arbre penché au sud-ouest de celui-ci puis devrez choisir le personnage que vous souhaitez incarner pour réaliser cette quête. Attention, la réalisation est réellement différente ici, donc si vous voulez suivez les deux façons, pensez à sauvegarder avant.

Naoe : Sécuriser la zone

Pour commencer, grimpez sur l’arbre afin d’entrer dans l’enceinte du temple, progressez ensuite sur les toits pour vous rapprocher des hommes suspects au nord-ouest. Prenez le temps de les observer et de les écouter puis continuez à vous déplacer sur les toits pour rejoindre un bâtiment en contrebas du côté nord du temple grâce à votre grappin.

Descendez et allez récupérer les instructions sur une caisse en prenant garde aux ennemis qui rodent. Aidez-vous des repères bleus de votre vision d’aigle pour repérer le bon endroit. Ceci fait, remontez sur les toits et progressez vers le centre du sanctuaire à l’aide des cordes tendues. Faufilez-vous derrière le tireur d’élite embusqué et réglez-lui son compte pour déclencher une scène.

Yasuke : Prendre part aux négociations

Rejoignez les seigneurs dans la cour et assistez aux pourparlers. Pendant la brève pause, discutez avec Joken Hokkyu avant de vous adresser à Tsutsui Junkei et Dame Ayako. A la suite de cela, rejoignez Kojiro qui vous attend sur l’herbe au nord-ouest d’ici. A la fin du dialogue avec ce dernier, vous devrez prendre une décision sur le véritable coupable. Pour ne pas vous tromper, vous devrez accuser Joken pour qu’il révèle sa véritable identité : Le Sage. Soyez tranquille, si vous vous trompez, une pirouette scénaristique vous permettra de retomber sur vos pieds.

Tuer Joken Hokkyo

Quel qu’ait été votre choix, vous devez maintenant vous débarrasser d’une partie des assaillants qui s’opposent à vous. Par la suite, nous vous conseillons d’incarner plutôt Yasuke avant de partir à la poursuite de Joken en évitant les nouvelles attaques ennemies qui sont inutiles à résoudre. Retrouvez-le à l’extérieur du temple et affrontez-le en duel en évitant ses attaques lourdes et parant ses attaques bleues pour l’assassiner et ainsi terminer la quête.

Notez qu’après ce combat, vous obtenez la Collection de Bols à Thé Classique, un élément utile pour l’accomplissement la quête Bols à thé pour Rikyu. Pour tous nos guides sur Assassin’s Creed Shadows, n’hésitez pas à vous référer à notre guide complet sur le jeu. L’arc narratif autour du Sage est terminé. Nous vous conseillons de poursuivre avec la traque du Renard et la quête Les Seigneurs d’Azuchi.