Slime Rancher 2 sortira cet automne et partage un nouveau trailer de gameplay

Confirmé lors de la conférence Microsoft à l’E3 2021, Slime Rancher 2 est plutôt discret depuis. Si sa sortie a toujours été fixée à cette année, on aurait aimé le revoir pendant la conférence principale Xbox Bethesda de dimanche dernier. Finalement, le titre a pris le temps de dévoiler une nouvelle bande-annonce lors du rebond, mardi soir, l’occasion de découvrir un peu de gameplay et une période de sortie.

Aspirez-les tous

Fort de son succès avec plus de 10 millions de joueurs et de joueuses, Slime Rancher revient avec un second volet. Il est toujours question d’un univers coloré et d’un aspirateur à slimes, où l’objectif est de collectionner ces créatures adorables et les entreposer dans nos enclos. Le concept ne bouge pas, mais le studio Monomi Park nous promet des améliorations et des nouveautés.

Pour cela, on partira sur Rainbow Island, un tout nouveau terrain de jeu, plus grand et plus riche en slimes. Pour montrer tout ça, les développeurs ont dévoilé une nouvelle bande-annonce, qui fait le tour du propriétaire et nous donne un aperçu des nouvelles choses que l’on pourra découvrir.

Pas encore de date de sortie mais Slime Rancher 2 en a profité pour confirmer son arrivée pour cet automne 2022, toujours sur PC et Xbox Series X|S.