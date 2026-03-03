PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus de Mars 2026

Après un mois de février plutôt ok pour les abonnés, notamment avec la présence d’un jeu indépendant réussi, il est temps de se tourner vers les prochains titres qui seront disponibles. Découvrons ensemble ce qu’il y aura au programme du PlayStation Plus de mars 2026 pour les abonnés PS Plus du pallier Essential.

Quels sont les jeux PlayStation Plus de mars 2026 ?

Voici la liste des jeux compris dans l’abonnement en mars sur le PlayStation Plus Essential :

Les jeux PlayStation Plus Essential seront disponibles ce mardi 3 mars 2026 dans la journée.

PGA Tour 2K25

Pour les amateurs et amatrices de golf, direction le green avec PGA Tour 2K25. Dernière itération en date de la célèbre série de simulations de golf imaginée par HB Studios et 2K Games, elle nous propose de montrer tout notre talent au swing et au putt en gravissant les échelons de la discipline, des plus petits tournois aux compétitions majeures incluant notamment le PGA Championship, l’US Open et l’Open Championship. Outre le traditionnel mode Carrière, plusieurs modes de jeu solo et multijoueur sont présents. Certains nous demanderont de performer sous les traits de notre propre avatar, tandis que d’autres nous laisseront incarner des noms célèbres de ce sport, tels que Tiger Woods, Max Homa et Matt Fitzpatrick pour ne citer qu’eux.

Monster Hunter Rise

C’est sans doute l’ajout le plus important de ce mois-ci. Sorti initialement en mars 2021 en tant qu’exclusivité Nintendo Switch, avant d’arriver sur d’autres plateformes par la suite, Monster Hunter Rise est un action-RPG conçu par Capcom nous invitant à partir à la chasse aux Monstres, en solo ou en équipe de 4 joueurs/joueuses maximum, dans un univers inspiré du Japon féodal et où nous devons protéger la population vivant au sein du village de Kamura d’une future tragédie appelée “la Calamité”. Pour y parvenir, nous devons apprendre à maîtriser un joli panel d’armes et d’outils divers et variés en vue de terrasser les différentes et dangereuses créatures que nous croiserons sur notre route, à l’image du Filoptère qui nous donne accès à une palette de mouvements incroyablement riches. Notez aussi qu’il s’agit du premier opus de la franchise où nous pouvons voyager en utilisant d’adorables montures canines : les Chumskys. Bien que moins marquant que Monster Hunter World, cet épisode constitue une bonne porte d’entrée si vous ne connaissez pas encore la saga. – Lire le test complet.

Slime Rancher 2

Pour celles et ceux à la recherche d’une expérience chill et colorée, le PS Plus vous propose ce mois-ci de tester le sympathique Slime Rancher 2 du studio américain Monomi Park, sorti en version 1.0 en septembre 2025. Se présentant comme un jeu d’aventure de type sandbox (ou bac à sable en français), il nous fait contrôler Beatrix LeBeau, une éleveuse de slimes souhaitant percer tous les secrets de la mystérieuse île Arc-en-Ciel. Dans ce but, nous devons apprendre à exploiter intelligemment les nombreuses ressources que nous pourrons récupérer sur les lieux, ainsi que prendre soin d’anciens et nouveaux types de Slimes, comme l’agile Slime Coton et le Slime Baudroie.

The Elder Scrolls Online Gold Road

Pour finir, Sony vous invite à plonger, ou replonger, dans l’univers fantasy unique du MMORPG The Elder Scrolls Online par le biais de sa dernière extension en date : Gold Road. Disponible depuis juin 2024, elle nous emmène dans le Weald Occidental, une région se trouvant dans le secteur Ouest de la province de Cyrodiil que vous connaissez forcément si vous avez joué à The Elder Scrolls 4: Oblivion. Menacée par le réveil imminent d’Ithelia, nous avons pour mission de la défendre, elle et Skingrad, la capitale du territoire colovien. Pour y arriver, nous avons notamment la possibilité d’user de l’Écriture, une mécanique de gameplay inédite nous laissant plus librement personnaliser notre style de jeu. Plus concrètement, elle nous permet de modifier les effets primaires, secondaires et/ou tertiaires des diverses compétences spéciales à débloquer en progressant dans la Campagne. Précision importante, l’édition fournie ici ne vous donne pas accès uniquement à l’extension mais également au contenu de base et tous les DLC qui ont été déployés par la suite. Autrement dit, vous pouvez découvrir, ou redécouvrir, dès maintenant et sans surcoût l’intégralité des arcs narratifs, du lore et du contenu du MMORPG depuis son lancement remontant déjà à 2014. Autant dire que vous aurez largement de quoi vous occuper !