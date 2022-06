Conférence Xbox Bethesda : Starfield, Overwatch 2, Redfall… Le résumé en 10 minutes

C’était l’une des dernières grosses conférences de cette période de non-E3 : Microsoft a tenu son événement Xbox & Bethesda Games Showcase ce dimanche soir et nous avait préparé plus de 1H30 d’annonces et de nouveaux jeux. Une conférence bien remplie, avec tout de même quelques absents, mais qui nous a permis de découvrir de nombreux titres à venir sur Xbox et PC dans les douze prochains mois.

On notera les longues présentations de Redfall et surtout Starfield, tous les deux attendus pour début 2023, mais aussi des annonces comme celle du nouveau jeu de Hideo Kojima, la date de Overwatch 2, le retour de Diablo 4 et le nouveau jeu de la Team Ninja, Wo Long : Fallen Dynasty. Si vous souhaitez un condensé, on vous résume toutes les annonces en 10 minutes chrono en vidéo.