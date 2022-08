Slime Rancher 2 sortira le 22 septembre en accès anticipé

Annoncé durant l’E3 2021 sans faire de grosses vagues depuis, il aura fallu plus d’un an pour finalement en savoir plus sur la date de sortir de Slime Rancher 2. L’accès anticipé de ce dernier sera disponible très prochainement : vous n’aurez plus qu’à patienter jusqu’au 22 septembre prochain pour vous faire la main sur le nouvel opus de Slime Rancher sur PC et Xbox Series.

C’est tout collant !

Bien content d’avoir pu amélioré Slime Rancher, premier du nom, par l’intermédiaire de l’accès anticipé, le studio Monomi Park semble avoir pris la même trajectoire avec la suite puisque le titre débarquera au mois de septembre en early access sur Steam ainsi qu’en Game Preview sur Xbox Series.

Au programme de Slime Rancher 2 : rejoignez l’Île Arc-en-Ciel et collectionnez un maximum de slimes, élevez ces créatures, faites prospérer votre serre et découvrez tous les mystères que recèlent cette île haute en couleur.

Tout ce qui a fait le succès du premier opus sera de la partie mais pas que. Monomi Park promet tout un tas de nouveautés, histoire de remettre un coup de neuf à la saga !