Slime Rancher 2 annoncé pour une sortie en 2022 sur Xbox Series X|S et PC

Dans sa conférence de l’E3, Microsoft a enchaîné les annonces de jeux à un rythme effréné. Au milieu de Contraband ou de A Plague Tale : Requiem, Slime Rancher 2 a été dévoilé par Monomi Park pour une sortie en 2022 sans plus de précisons. Le jeu arrivera sur PC via Steam et Epic Games Store ainsi que sur Xbox Series X|S, et ce, day one sur le Xbox Game Pass. Le jeu sera par ailleurs, une exclusivité console Xbox au lancement.

Ça colle !

Avec un certain succès pour son premier opus, il sera toujours question ici de farmer des petits animaux en forme de slime, cette pâte un peu gluante qu’aiment les jeunes, pour ensuite s’en occuper et les élever, tout cela au sein d’un environnement coloré.