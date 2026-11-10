Siphons de l’Ode Soulframe : Comment les détruire ?

Libérer Midrath de la corruption dans Soulframe

La végétation a disparu, la nature a perdu toutes ses couleurs et les animaux sauvages ont fui… Bref, la corruption s’est emparée de l’île de Midrath. Et pour cause, chaque région est désormais sous l’emprise d’un Siphon de l’Ode. Vous l’aurez donc compris, vous n’avez pas d’autre choix que de vous en débarrasser pour purifier chacune de ces régions dans Soulframe.

Pour détruire un Siphon de l’Ode, vous devrez terminer plusieurs Obsécrations dans la région concernée afin de remplir une jauge de progression visible en haut à gauche sur la carte. Une tâche qui risque de prendre un certain temps, car de nombreuses Obsécrations s’enchaînent, il suffit d’ailleurs de cliquer sur l’icône du Siphon de l’Ode en question pour les découvrir au fur et à mesure.

Suivez donc leur cheminement pour ensuite débloquer une quête ultime consistant à reprendre le Fort de la région, à l’image du Fort Corlée sur nos images ci-dessous, dans la région de la Grande Corlée.

Une fois le Fort libéré et la jauge totalement remplie, rendez-vous près du Siphon de l’Ode et jouez la mélodie apprise au fil des missions à l’endroit indiqué pour le briser.

Dès lors, la corruption disparaîtra et la nature renaîtra à travers une cinématique, tandis que vous retrouvez également la possibilité de charmer les animaux sauvages pour récupérer des totems, ou encore de vous adonner à une petite partie de pêche !

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté de notre guide pour en savoir plus et pour toujours plus d’astuces sur Soulframe.