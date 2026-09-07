Débloquer la forge – Soulframe

Trouver Tuvalkane, la forgeronne pour débloquer la forge

Avant toute chose, il convient de progresser suffisamment dans l’histoire principale de Soulframe pour terminer la quête « Le Cerf Tourmenté » (et son énigme). Ceci étant fait, ouvrez votre carte afin de repérer l’emplacement d’une lettre, près du Puits d’Oro, dans la région des Roods. Signée par Orlick, celle-ci permet de lancer une quête intitulée « La Chantacier », dont le premier objectif consiste à éliminer tous les pillards de la Sinécure à l’endroit indiqué sur votre carte.

Sur place, tuez tous les pillards et fouillez la zone près des graviers pour y déterrer le Casque de Forgeron.

Une fois en votre possession, votre Moineau Pèlerin vous indiquera ensuite le chemin à suivre pour remettre l’objet à Tuvalkane. Restez toutefois sur vos gardes, car d’autres ennemis rôdent dans les parages.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à rejoindre l’Ancêtre à Ombrenuit, là où il suffira de vous approcher de la pierre bleue pour faire apparaître la forge et ainsi débloquer le système d’artisanat.

Les différentes fonctionnalités de la forge dans Soulframe

Une fois débloquée, la forge permet notamment de fabriquer des casques, des cuirasses, des grèves, des talismans, des armes, mais aussi des pactes à partir de différents fragments récupérés sur l’île de Midrath. Mais ce n’est pas tout, car vous pouvez également y raffiner, ou autrement dit améliorer vos armes, grâce à des matériaux de forge, dont certains peuvent d’ailleurs être craftés depuis l’onglet « Lancer », à l’image des matériaux de base comme les Pierres des Accords Silencieuses ou encore les Lingots de Laiton. Notez qu’en atteignant un lien de niveau 2 avec Tuvalkane, il sera également possible de reforger des armes.

Si le raffinage d’une arme est instantané, pour tout le reste, il faudra s’armer de patience, certaines fabrications nécessitant plusieurs heures… Comptez environ 40 minutes pour les matériaux de forge de base, 10 heures pour une arme ou une armure, et même jusqu’à 24 heures pour un talisman. Sans oublier les pactes qui demandent encore davantage de temps.

Entre les différents matériaux à collecter et les longues heures d’attente pour certaines fabrications, la forge demande donc beaucoup de temps et d’investissement. Anticipation et organisation seront donc les maîtres-mots pour tirer pleinement parti de ses différentes fonctionnalités.

Enfin, si besoin, notez que vous pouvez retrouver d’autres astuces dans notre guide de Soulframe.