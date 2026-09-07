Résoudre l’énigme du Cerf Tourmenté – Soulframe

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Vous êtes bloqué devant les statues du Cerf Tourmenté dans Soulframe ? Impossible de faire l’impasse sur cette énigme, qui arrive relativement tôt dans l’aventure, au début de l’histoire principale, et dont voici justement la solution.

L'énigme du Cerf Tourmenté dans Soulframe // Source : ActuGaming

Où et comment trouver la grotte des Clairières d’Andurin ?

En progressant dans l’histoire principale de Soulframe, vous débloquerez rapidement une quête intitulée « Le Cerf Tourmenté ». Celle-ci vous mène jusqu’aux Clairières d’Andurin, là où votre Moineau Pèlerin vous indique l’entrée d’une grotte.

En avançant tout au bout de cette grotte, non sans devoir vous débarrasser de quelques soldats de l’Ode en chemin, vous découvrez alors une vaste salle dont la porte est verrouillée, et dont les murs sont ornés de 4 peintures. Sans oublier 4 statues de cerf qui se trouvent également devant chaque peinture, et qu’il est possible de faire pivoter. Autrement dit, vous voilà face à une énigme qu’il faut résoudre pour ouvrir la porte… Comment ? En orientant les 4 statues dans la bonne direction.

Comment résoudre l’énigme du Cerf Tourmenté dans Soulframe ?

Premièrement, activez votre vue spectrale, ce qui révélera une tête de cerf blanche sur chacune des peintures.

Soulframe resoudre lenigme du cerf tourmente 05 5

La salle de l’énigme du Cerf Tourmenté en vue spectrale dans Soulframe // Source : ActuGaming

Prenez alors le temps de les observer, la direction vers laquelle regarde chaque cerf vous indiquant alors comment positionner la statue correspondante. Ce qui donne, en partant de la gauche vers la droite :

  • Première statue : tournez-la vers la gauche
  • Deuxième statue : orientez-la vers la droite
  • Troisième statue : tournez-la à nouveau vers la gauche
  • Dernière statue : dirigez-la vers le centre de la pièce

Une fois les 4 statues correctement en place, la porte s’ouvre. Il ne vous reste alors plus qu’à vous préparer à affronter Dame Deora un peu plus loin, juste avant que le Cerf Tourmenté ne vienne vous défier dans un autre combat lui aussi.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide de Soulframe pour d’autres astuces sur le jeu.

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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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