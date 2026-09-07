Résoudre l’énigme du Cerf Tourmenté – Soulframe

Où et comment trouver la grotte des Clairières d’Andurin ?

En progressant dans l’histoire principale de Soulframe, vous débloquerez rapidement une quête intitulée « Le Cerf Tourmenté ». Celle-ci vous mène jusqu’aux Clairières d’Andurin, là où votre Moineau Pèlerin vous indique l’entrée d’une grotte.

En avançant tout au bout de cette grotte, non sans devoir vous débarrasser de quelques soldats de l’Ode en chemin, vous découvrez alors une vaste salle dont la porte est verrouillée, et dont les murs sont ornés de 4 peintures. Sans oublier 4 statues de cerf qui se trouvent également devant chaque peinture, et qu’il est possible de faire pivoter. Autrement dit, vous voilà face à une énigme qu’il faut résoudre pour ouvrir la porte… Comment ? En orientant les 4 statues dans la bonne direction.

Comment résoudre l’énigme du Cerf Tourmenté dans Soulframe ?

Premièrement, activez votre vue spectrale, ce qui révélera une tête de cerf blanche sur chacune des peintures.

Prenez alors le temps de les observer, la direction vers laquelle regarde chaque cerf vous indiquant alors comment positionner la statue correspondante. Ce qui donne, en partant de la gauche vers la droite :

Première statue : tournez-la vers la gauche

Deuxième statue : orientez-la vers la droite

Troisième statue : tournez-la à nouveau vers la gauche

Dernière statue : dirigez-la vers le centre de la pièce

Une fois les 4 statues correctement en place, la porte s’ouvre. Il ne vous reste alors plus qu’à vous préparer à affronter Dame Deora un peu plus loin, juste avant que le Cerf Tourmenté ne vienne vous défier dans un autre combat lui aussi.

Enfin, si besoin, n’hésitez pas à consulter notre guide de Soulframe pour d’autres astuces sur le jeu.