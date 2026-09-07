Tout savoir sur le voyage rapide – Soulframe

Comment débloquer le voyage rapide dans Soulframe ?

La première étape consiste à terminer la quête « La Brasseuse de Couleurs » afin de rencontrer la Sorcière Verminia et de débloquer son atelier de teinture à Ombrenuit, un lieu servant en quelque sorte de hub dans Soulframe. Dans la foulée, une autre quête intitulée « L’Ours de la Désolation » vous conduira dans les Profondeurs, là où vous devrez affronter l’ours en question, autrement nommé le Patriarbre Bromius. Après le combat, l’ours vous attend alors à Midrath pour vous remettre un arbuste pas comme les autres : un Orme qui permettra de vous téléporter, ou presque…

Et comment fonctionne-t-il ?

En effet, il convient tout d’abord de récolter des Graines de Wevette en interagissant avec l’arbuste au niveau de l’atelier de la Sorcière Verminia. Vous obtenez alors entre 1 et 3 graines par jour, une seule d’entre elles suffisant alors à vous déplacer vers n’importe quel Arbre-Monde depuis la carte du jeu.

C’est pourquoi nous vous conseillons fortement de trouver et de purifier les différents Arbres-Monde puisqu’ils servent également de points de voyage rapide, devenant ainsi facilement identifiable grâce à la petite graine dorée qui figure juste à côté des Arbres-Monde sur la carte. Sans toutefois en abuser car le nombre de déplacements que vous pouvez effectuer dépendra inexorablement de votre stock de Graines de Wevette. Une mécanique que Digital Extremes assume, et qui incite donc les joueurs à prendre le temps d’explorer plutôt qu’à systématiquement utiliser le voyage rapide. N’en déplaise à certains joueurs…

Maintenant que vous savez tout sur le voyage rapide, n’hésitez à consulter notre guide de Soulframe pour encore plus d’astuces sur le jeu.